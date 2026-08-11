Poste Italiane conferma la prosecuzione del progetto di welfare aziendale "camera con vista", che offre ai dipendenti e alle loro famiglie soggiorni gratuiti di una settimana in appartamenti di servizio trasformati in accoglienti case vacanza. Avviata nel 2019, l'iniziativa ha già coinvolto quasi 4.500 persone tra lavoratori e familiari, confermando il successo di tale politica di benessere.

Le località interessate spaziano da Capri a Favignana, Forte dei Marmi, Lipari, Chianciano Terme, Soverato e Cernobbio. Per l'anno in corso, si sono aggiunte Aldeno, Ostia Lido, Porto San Giorgio e Vasto Marina, portando a un totale di 21 alloggi di proprietà di Poste Italiane.

Adattati per un'accoglienza confortevole in estate.

"Camera con vista": un'opportunità per i dipendenti

Il progetto "camera con vista" si inserisce nel più ampio piano di welfare aziendale di Poste Italiane, per migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Gli appartamenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, offrono ai beneficiari una settimana di vacanza gratuita. La selezione delle destinazioni è variegata, includendo mete balneari, collinari e termali, per le diverse esigenze familiari.

La partecipazione all'iniziativa è cresciuta costantemente negli anni, parallelamente all'ampliamento degli alloggi disponibili. Dal 2019, quasi 4.500 persone hanno usufruito di questa opportunità, rendendola una delle principali azioni di welfare del gruppo a favore dei suoi lavoratori.

Poste Italiane e l'impegno nel welfare aziendale

Poste Italiane, realtà italiana con presenza capillare e attiva in corrispondenza, logistica, servizi finanziari e assicurativi, promuove da anni politiche di welfare per il benessere dei dipendenti. Il progetto "camera con vista" ne è un esempio, offrendo svago e relax e valorizzando al contempo il patrimonio aziendale.

I 21 alloggi in località turistiche e l'ampia partecipazione evidenziano l'impegno di Poste Italiane nel sostenere il benessere dei dipendenti, favorendo un migliore equilibrio tra vita lavorativa e personale.