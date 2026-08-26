La Regione Umbria ha siglato un importante protocollo d’intesa per contrastare la desertificazione bancaria nelle aree interne del territorio. L'accordo, sottoscritto il 26 agosto presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, ha visto la partecipazione della Regione, di Anci Umbria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del credito.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha enfatizzato la rilevanza dell'iniziativa, definendola un "apripista a livello nazionale" anche per altri servizi pubblici essenziali. Proietti ha ribadito con fermezza l'impegno dell'amministrazione: "noi di sicuro le aree interne non le abbandoneremo".

L'obiettivo primario è arrestare quella che ha descritto come una "emorragia di servizi" che si traduce in una preoccupante perdita di popolazione.

L'Umbria, con ben 60 dei suoi 92 comuni situati in aree interne, si configura come una "grande area interna" che, secondo la presidente, non deve essere considerata da abbandonare, ma piuttosto un luogo su cui far leva per una rinascita. Per questo, la Regione sta implementando strategie volte a valorizzare questi territori sotto molteplici aspetti: dal turismo alla sanità territoriale, fino al rafforzamento dei servizi bancari.

Il Valore del Protocollo e il Ruolo delle Parti Sociali

Alla firma del protocollo hanno preso parte, oltre alla Regione Umbria e ad Anci Umbria, anche i sindacati bancari.

Roberto Contessa, Segretario generale First Cisl Umbria, ha evidenziato la natura concreta del fenomeno: la desertificazione bancaria "non è un fenomeno astratto, è un processo che sta cambiando profondamente i nostri territori". I dati forniti dalla Fondazione Fiba, costantemente elaborati da First Cisl nazionale, confermano la progressiva chiusura delle filiali e la conseguente riduzione della presenza bancaria sul territorio regionale.

Contessa ha sottolineato come la presenza di una banca in un territorio sia fondamentale per garantire servizi finanziari, accessibilità, inclusione e prossimità. Essa è cruciale per sostenere le famiglie nelle loro scelte, accompagnare le imprese e le attività locali, favorire gli investimenti e contribuire a creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano sperare in un futuro di crescita.

Il protocollo, in tal senso, non è inteso come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza per costruire un percorso stabile di confronto con le istituzioni e portare la questione della desertificazione bancaria al centro dell’agenda regionale e del dibattito nazionale.

L'Anci Umbria è attivamente coinvolta in questa battaglia, che la presidente Proietti ha dichiarato di aver iniziato quando ricopriva la carica di sindaco di Assisi e che ora prosegue con determinazione a livello regionale e nazionale, a testimonianza di un impegno costante per la valorizzazione delle aree interne.