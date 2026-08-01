Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, ha recentemente analizzato la complessa dinamica del mercato del cacao, mettendo in luce una nuova e significativa impennata dei prezzi della materia prima. L'intervento, avvenuto a Trieste, ha evidenziato come le quotazioni del cacao abbiano raggiunto livelli particolarmente elevati, con dirette ripercussioni sull'intero settore dolciario e, in particolare, sulla produzione di cioccolato.

Illy ha dettagliato le cause principali di questa escalation dei prezzi, individuandole nelle crescenti difficoltà che affliggono le aree di produzione, concentrate prevalentemente in Africa occidentale.

La scarsità di cacao è stata attribuita a una combinazione di fattori climatici avversi e a persistenti problemi strutturali lungo le filiere di approvvigionamento. Le piogge torrenziali seguite da prolungati periodi di siccità hanno gravemente compromesso i raccolti, specialmente in Costa d'Avorio e Ghana. Questi due Paesi detengono una posizione dominante come principali produttori mondiali di cacao, e le problematiche riscontrate hanno innescato un effetto a catena, generando significative ripercussioni globali sui prezzi della materia prima.

L'impatto delle nuove tecnologie e dell'automazione

Nel corso dell'incontro, Illy ha altresì posto l'accento sul ruolo sempre più centrale delle macchine e delle nuove tecnologie nei processi produttivi del settore dolciario.

L'automazione può rappresentare uno strumento strategico per incrementare l'efficienza dei mercati e per mitigare l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. L'adozione di macchinari avanzati consente di ottimizzare i processi, di ridurre gli sprechi e di elevare la qualità complessiva del prodotto finale, sottolineando come l'innovazione tecnologica sia cruciale per la competitività e la sostenibilità del settore.

Contesto climatico e instabilità del mercato globale

La già precaria situazione del mercato del cacao è stata ulteriormente esacerbata da fenomeni climatici di vasta portata, come El Niño, che ha generato ulteriori e diffusi disagi nelle regioni produttrici. In Costa d'Avorio, le condizioni meteorologiche estreme hanno determinato una riduzione drastica della produzione.

A ciò si sono aggiunte significative interruzioni nei trasporti e nel commercio globale, complicando ulteriormente la distribuzione del cacao su scala internazionale. Tutti questi elementi hanno contribuito a rendere il mercato particolarmente volatile e instabile nell'ultimo periodo, creando incertezza per operatori e consumatori.

Illy ha concluso il suo intervento ribadendo l'importanza strategica di investire in tecnologia e innovazione. Questo approccio è fondamentale per affrontare con successo le sfide future del settore, garantendo una maggiore stabilità ai mercati, a beneficio sia dei produttori che dei consumatori finali. L'innovazione, ha sottolineato, è la chiave per costruire un futuro più resiliente per l'industria del cacao e del cioccolato.