Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm si è riunito il 25 agosto 2026 a Milano, nella sede di Piazza Meda, per esaminare l’offerta di scambio lanciata da Monte dei Paschi di Siena (Mps) sull’istituto milanese. La seduta, iniziata circa mezz’ora prima, ha visto la partecipazione del consigliere delegato Giuseppe Castagna, del presidente Massimo Tononi e del consigliere Domenico Siniscalco. Altri amministratori hanno seguito i lavori in videocollegamento. Nessun commento è stato rilasciato all’ingresso.

La strategia di Mps: un nuovo polo bancario

L’offerta di Mps su Banco Bpm si inserisce in un più ampio contesto di aggregazioni bancarie. Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato un piano strategico che prevede due distinte offerte pubbliche di scambio (Ops): una per Banco Bpm e l’altra per Banca Generali. L'obiettivo è la creazione di un significativo polo bancario italiano.

Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, il nuovo gruppo combinato potrebbe raggiungere una capitalizzazione di circa 70 miliardi di euro. L’integrazione porterebbe a una rete di oltre 2.600 filiali, sommando i circa 1.400 sportelli di Banco Bpm ai più di 1.200 di Monte dei Paschi di Siena.

Questa unione posizionerebbe il nuovo soggetto come il secondo in Italia per presenza territoriale. Le offerte di scambio sarebbero interamente pagate con azioni Montepaschi, un dettaglio che potrebbe portare Crédit Agricole e Generali tra i principali soci del nuovo polo.

Ostacoli e il maxi dividendo di Mps

Il progetto di Mps, guidato dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio, si trova di fronte a diversi ostacoli. La prima sfida riguarda Crédit Agricole, che detiene il 29,3% di Banco Bpm e ha manifestato la preferenza per un’alleanza con Crédit Agricole Italia. L’Ops di Rocca Salimbeni si configura, per ora, come non concordata. Un altro nodo cruciale è Generali, che possiede il 50,17% di Banca Generali; senza il suo consenso, l’operazione difficilmente potrà procedere.

Per rafforzare il piano e persuadere i propri azionisti, Mps ha proposto la distribuzione di un maxi dividendo straordinario dal valore complessivo di 4 miliardi di euro. Questa remunerazione del capitale verrebbe corrisposta in parte in contanti e in parte tramite la partecipazione detenuta in Assicurazioni Generali. La decisione finale sulle offerte di scambio e sul dividendo straordinario spetterà all’assemblea dei soci di Mps, la cui convocazione è attesa per il 29 ottobre 2026. Sarà un passaggio cruciale, richiedendo i due terzi dei voti, un obiettivo non semplice data la passivity rule e le recenti divisioni tra azionisti come Delfin e Caltagirone.

Reazioni del mercato e vigilanza

Nel frattempo, Intesa Sanpaolo, che a giugno aveva presentato un’Opas da 30,6 miliardi su Mps, sta conducendo approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali diffuse da Monte dei Paschi.

Il gruppo guidato da Carlo Messina sta valutando l’opportunità di presentare osservazioni e considerazioni alla Consob, a tutela dell’integrità del mercato e della corretta informazione per tutti gli azionisti, evidenziando criticità emerse.

I mercati hanno reagito con variazioni nei titoli coinvolti: Banco Bpm ha chiuso in rialzo (+0,66%), così come Banca Generali (+1,26%) e Generali (+1,26%). Intesa Sanpaolo ha guadagnato lo 0,41%, mentre Mps ha terminato la seduta in lieve calo (-0,34%). In flessione anche Unipol (-2,96%). L'attenzione si sposta ora anche sul consiglio di amministrazione di Banca Generali, convocato per oggi, venerdì 21 agosto, per una prima valutazione della situazione.