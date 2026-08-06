Saipem ha annunciato il completamento della campagna offshore per l'installazione della piattaforma di produzione del progetto Neptun Deep Gas Development, situato nel settore romeno del Mar Nero. Questa operazione, conclusasi il 6 agosto 2026, rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo del più grande progetto di gas naturale offshore attualmente in corso all'interno dell'Unione europea.

Le complesse attività di installazione sono state eseguite con l'impiego della nave gru Saipem 7000, un asset navale di punta. Durante la campagna, sono stati posizionati con precisione il jacket, una imponente struttura in acciaio che supera le 7.500 tonnellate di peso, la cui costruzione è avvenuta presso il cantiere di Arbatax, e il topside, realizzato a Karimun, in Indonesia.

Una volta operativa, la piattaforma, caratterizzata da un'automazione completa, avrà il compito cruciale di trattare il gas estratto dai giacimenti offshore, convogliandolo successivamente verso la costa romena attraverso una condotta sottomarina che si estende per circa 160 chilometri. L'inizio della produzione di gas è atteso per le prime settimane del 2027.

Le dichiarazioni dei vertici e l'eccellenza tecnologica

Alberto Leni, Chief Executive Officer di Saipem Offshore Construction, ha evidenziato il valore strategico dell'intervento: “Con la realizzazione di un'infrastruttura di questa portata, Saipem conferma la propria capacità di sviluppare e realizzare progetti offshore complessi e ad alto contenuto tecnologico”.

A fargli eco è Massimiliano Centi, Project Director del Neptun Deep Gas Development, che ha rimarcato come il progetto “rappresenti un esempio concreto della capacità di Saipem di integrare competenze ingegneristiche, capacità industriali e asset navali altamente specializzati nella realizzazione di infrastrutture offshore strategiche”.

Il ruolo di Saipem nel progetto strategico Neptun Deep

Il progetto Neptun Deep Gas Development si configura come una delle iniziative più significative per lo sviluppo delle risorse energetiche offshore nel Mar Nero. Saipem, azienda italiana leader nei servizi di ingegneria e costruzione per il settore energetico, ha gestito con successo tutte le fasi principali dell'installazione, avvalendosi di tecnologie all'avanguardia e di asset navali dedicati.

La piattaforma di produzione installata è destinata a diventare un'infrastruttura di vitale importanza per il trasporto e il trattamento del gas naturale nella regione, fornendo un contributo sostanziale alla sicurezza energetica dell'Unione europea.