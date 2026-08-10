Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato un correttivo della Giunta che posticipa al 2027 lo stanziamento di 30 milioni di euro. Questi fondi sono destinati alla rete degli aeroporti sardi e all'ingresso della Regione nella nuova holding unica di gestione. Il provvedimento, inserito come sub-emendamento 2746 al primo comma dell'articolo 4 in materia di trasporti, ha generato un acceso dibattito tra i consiglieri regionali, evidenziando profonde divisioni sulla strategia per le infrastrutture aeroportuali dell'isola.

Dibattito acceso sul futuro degli aeroporti

Il rinvio della misura ha suscitato reazioni contrapposte tra i rappresentanti delle diverse forze politiche. Umberto Ticca dei Riformatori Sardi ha accolto la decisione, affermando: “Abbiamo guadagnato sei mesi di serenità per il governo degli aeroporti sardi”. Tuttavia, ha subito avvertito sull'importanza di non sprecare questo tempo prezioso, sollecitando un confronto approfondito sul modello societario proposto, che a suo dire risulterebbe poco favorevole all'interesse pubblico. Di tutt'altro avviso Fausto Piga di Fratelli d’Italia, che ha duramente criticato l’operazione, definendola “spericolata e scellerata”. Piga ha espresso forte preoccupazione per il rischio concreto di consegnare la gestione degli scali ai privati, chiosando in modo incisivo: “oggi il controllo è pubblico, domani la Regione investirà 30 milioni per contare quanto un due di cuori a pinella”.

Critiche dalla maggioranza e il ruolo strategico degli scali

Anche all'interno della maggioranza non sono mancate le voci critiche. Maria Laura Orrù (Avs), capogruppo e sindaca di Elmas, ha sottolineato la gravità della scelta, osservando che essa influenzerà lo sviluppo dell’isola per decenni. Orrù ha ribadito con forza che gli aeroporti non sono semplici infrastrutture, ma rappresentano strumenti fondamentali per la mobilità e l’accesso ai servizi essenziali per i cittadini sardi. Ha enfatizzato la necessità che la politica mantenga la guida strategica nella gestione di tali asset, esprimendo al contempo seri dubbi sul fatto che, nonostante l’ingente investimento pubblico, il controllo effettivo possa finire in mano a soggetti privati.

La strategia regionale per i trasporti

Il tema degli investimenti nei trasporti in Sardegna si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alle infrastrutture di collegamento. Recentemente, il Consiglio regionale ha già approvato una variazione di bilancio da 40 milioni di euro specificamente destinata ai trasporti marittimi. Questi interventi congiunti, sia per il settore aereo che per quello marittimo, evidenziano la centralità strategica delle infrastrutture per l'isola. L'obiettivo è chiaro: rafforzare le reti di trasporto per garantire la continuità territoriale e migliorare significativamente l’accessibilità della Sardegna, elementi cruciali per il suo sviluppo economico e sociale.