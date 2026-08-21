Oltre 6.500 imprese artigiane in Sardegna sono attivamente impegnate a supporto dell'industria delle vacanze, registrando un incremento di 610 aziende rispetto all'anno precedente, il 2025. Queste realtà produttive e di servizio offrono impiego a circa 17mila dipendenti, ma il settore si trova ad affrontare una crescente e preoccupante difficoltà nel reperire personale qualificato: ben il 46% delle aziende lamenta la mancanza di candidati idonei.

Nel panorama dell'artigianato regionale, una impresa su cinque è direttamente o indirettamente coinvolta nel fiorente mercato turistico dell'isola.

La Sardegna si distingue a livello nazionale, posizionandosi al quarto posto in Italia per l'incidenza delle imprese artigiane nei settori strettamente legati alla domanda turistica. L'importanza di questo comparto è stata evidenziata: i visitatori, infatti, non cercano unicamente un alloggio, ma desiderano vivere esperienze autentiche, come l'emozione di un gioiello in filigrana, il sapore genuino di un prodotto agroalimentare tipico o l'unicità di un manufatto in ceramica. Tutte queste peculiarità trovano espressione e valore nell'artigianato locale.

I settori chiave dell'artigianato turistico

Analizzando le attività artigiane connesse al turismo e allo svago, emerge che il comparto manifatturiero e dei servizi rappresenta la quota maggiore, con 1.408 imprese, pari al 21,5% del totale.

Questo segmento include una vasta gamma di produzioni e prestazioni: dalla gioielleria e bigiotteria alla ceramica e al vetro, dalla realizzazione di cornici alle lavorazioni artistiche di marmo, ferro, rame e altri metalli. Fanno parte di questo gruppo anche la fotografia, i servizi alla persona (come centri benessere e palestre) e persino i servizi dedicati agli animali domestici.

A seguire, con un ruolo significativo, si contano 1.400 ristoranti e pizzerie, che costituiscono il 21,4% delle imprese. I bar, caffè e pasticcerie sono 410 (6,3%), mentre il settore del trasporto persone annovera 1.131 imprese, rappresentando il 17,3% delle attività artigiane del comparto. Infine, il settore dell'abbigliamento e delle calzature contribuisce con 475 imprese, pari al 7,3%.

Domanda di lavoro e la sfida del personale

Per il trimestre estivo luglio-settembre 2026, le imprese sarde operanti nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici hanno in programma oltre 16mila assunzioni. Questa previsione evidenzia una crescita della domanda di lavoro del 4,4% rispetto all'estate 2025, un dato superiore alla media nazionale. Tuttavia, questa espansione è accompagnata da una seria problematica: la difficoltà nel reperire collaboratori.

La consapevolezza che il 46% delle posizioni lavorative rischi di rimanere vacante, principalmente a causa della mancanza di candidati, rappresenta un allarme significativo per il futuro del settore. A livello nazionale, circa 204mila imprese artigiane sono coinvolte nell'ambito dell'arti-turismo, confermando come l'artigianato sardo sia un pilastro fondamentale per l'offerta turistica, sia a livello locale che nazionale.