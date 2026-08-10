La Regione Sardegna ha ufficialmente annunciato l'abolizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per tutti i voli in partenza dagli aeroporti dell'isola durante i mesi invernali. Questa importante decisione, comunicata il 10 agosto 2026, si applicherà specificamente al periodo compreso tra novembre e marzo, mirando a stimolare la mobilità e il turismo in una stagione tradizionalmente meno frequentata.

L'iniziativa rappresenta una strategia mirata a contrastare il calo del traffico passeggeri che solitamente caratterizza i mesi più freddi, rendendo la Sardegna una destinazione più conveniente e accessibile.

L'obiettivo principale è quello di sostenere l'economia locale e il settore turistico, incentivando sia i residenti a viaggiare sia i visitatori a scegliere l'isola anche al di fuori dell'alta stagione estiva.

La Misura nel Dettaglio: Cosa Cambia per i Passeggeri

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è una tassa standard che viene regolarmente applicata ai passeggeri che partono dagli scali aeroportuali su tutto il territorio italiano. Con questa nuova disposizione, la Sardegna si distingue abolendo tale onere per un arco temporale specifico, ovvero da novembre a marzo. La misura è stata pensata per alleggerire il costo complessivo dei viaggi aerei, rendendo i collegamenti da e per l'isola più attraenti durante la bassa stagione.

Questa esenzione fiscale si applicherà esclusivamente agli aeroporti della Sardegna e riguarderà la totalità dei voli in partenza dal territorio regionale nel periodo indicato. La decisione è volta a favorire una maggiore affluenza di passeggeri, sia per motivi lavorativi che turistici, contribuendo a destagionalizzare i flussi e a promuovere l'isola come meta ideale per tutto l'anno.

Gli Aeroporti Coinvolti e l'Impatto sul Territorio

I principali aeroporti sardi interessati da questa iniziativa sono quelli di Cagliari, Olbia e Alghero. Questi scali rappresentano i nodi cruciali per l'accesso aereo all'isola e sono fondamentali sia per la mobilità dei residenti che per lo sviluppo del settore turistico.

L'abolizione dell'addizionale sarà valida per tutti i voli che decollano da queste strutture, senza alcuna distinzione tra le diverse compagnie aeree che operano sull'isola o le destinazioni finali dei voli.

La Regione Sardegna ha evidenziato come questa mossa si inserisca in un più ampio programma di interventi volti a rafforzare il sistema dei trasporti e a valorizzare l'isola come destinazione turistica fruibile anche nei mesi meno caldi. L'intento è chiaro: incentivare la mobilità e il turismo in un periodo dell'anno in cui i flussi sono tradizionalmente più contenuti, offrendo un vantaggio concreto ai viaggiatori e agli operatori del settore.

L'abolizione dell'addizionale comunale rappresenta un passo significativo per la promozione della Sardegna come destinazione turistica accessibile e competitiva anche durante la stagione invernale.

Si prevede che questa misura possa generare un impatto positivo sul numero di passeggeri e, di conseguenza, sull'economia locale, contribuendo a una maggiore vitalità degli scali aeroportuali e delle attività connesse al turismo.