I tassi d'interesse nell'area euro dovrebbero salire ulteriormente. A sostenerlo è Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, che in un'intervista a Bloomberg ha evidenziato i rischi al rialzo per l'inflazione derivanti dal prolungarsi della guerra in Medio Oriente e dalla tenuta dell'economia.

"Un'ulteriore stretta sarà necessaria"

Secondo Schnabel, l'attuale livello dei tassi non sarebbe sufficiente a riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2% nel medio termine.

"Ai tassi attuali, è improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo (del 2%, ndr) nel medio termine, quindi un'ulteriore stretta sarà necessaria".

L'inflazione è risalita al 2,9% a luglio e, secondo Schnabel, con gli attuali costi energetici potrebbe rimanere sopra il 2% ancora a lungo. Il prolungamento del conflitto in Medio Oriente rappresenta infatti un ulteriore elemento di rischio, soprattutto per l'andamento dei prezzi dell'energia.

Il rischio di intervenire troppo tardi

Per Schnabel, la Bce dovrebbe agire prima che le pressioni inflazionistiche si trasferiscano ai salari. Attendere quel momento significherebbe infatti mettere la banca centrale nella condizione di intervenire in ritardo, quando le dinamiche dei prezzi potrebbero essere già più difficili da contenere.

La Bce ha alzato i tassi per la prima volta in tre anni a giugno, portandoli al 2,25%. La prossima riunione del Consiglio direttivo è in programma il 9 e 10 settembre a Berlino.