Sea, gestore degli aeroporti milanesi, studia l'integrazione con Sagat, responsabile dell'Aeroporto di Torino. L'operazione sarà valutata a settembre dai soci: il Comune di Milano (azionista di maggioranza Sea al 54,8%) e F2i, che tramite 2i Aeroporti detiene il 45% di Sea e il 100% di Sagat.

Questa integrazione è un'alternativa alla mancata fusione tra Sea e Sacbo, gestore dell'Aeroporto di Orio al Serio (Sea possiede circa il 30%). La prospettiva potrebbe consentire al Comune di Milano di valorizzare parte della propria quota in Sea. Il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato: “Siamo al corrente dello studio avviato da Sea per verificare la praticabilità di un’integrazione di Sagat nella stessa Sea.

Da azionisti siamo interessati, a condizione che si crei valore economico e sociale per i due territori e che non venga modificato l’attuale assetto societario di Sea”.

Scenario e posizioni istituzionali

Il progetto si allinea al piano nazionale degli aeroporti 2026‑2035 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mirando a creare una rete coordinata e complementare tra scali regionali e nazionali, favorendo sinergie tra le infrastrutture italiane.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha confermato di essere stato informato dello studio e ne attende gli esiti. Ha sottolineato che la Città di Torino, pur non essendo più azionista di Sagat, segue con attenzione il futuro dell’aeroporto di Caselle, strategico per il territorio metropolitano.

Lo Russo ha aggiunto: “Valuteremo quindi ogni eventuale sviluppo sulla base della sua capacità di rafforzare lo scalo torinese, aumentarne la competitività e generare valore per il nostro territorio”.

Il ruolo di Sea e Sagat

Sea gestisce gli aeroporti milanesi (Malpensa e Linate), con il Comune di Milano socio di maggioranza e F2i (tramite 2i Aeroporti) partner. Sagat gestisce l'Aeroporto di Torino Caselle ed è interamente controllata da F2i (tramite 2i Aeroporti), consolidando la sua presenza nel settore.

Entrambe cruciali per la rete aeroportuale del nord Italia, l'integrazione è un passo importante nelle strategie nazionali per il rafforzamento e la razionalizzazione delle infrastrutture, in coerenza con il piano nazionale degli aeroporti 2026‑2035, per un sistema più efficiente e competitivo.