Un passo decisivo per il futuro del Porto di Trieste e dell'intero sistema logistico del Nordest è stato compiuto con la firma del decreto ministeriale che sblocca le risorse per il progetto di Servola e le sue infrastrutture collegate. La sottosegretaria all'Economia e alle Finanze, Sandra Savino, ha annunciato questo “risultato concreto”, che permette all'Autorità di Sistema Portuale di procedere con il bando per un “intervento atteso da tempo”.

L'investimento complessivo ammonta a circa 199,8 milioni di euro, di cui 180 milioni provengono dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR e oltre 19 milioni dal Fondo Investimenti della Legge di Bilancio 2025.

Questo finanziamento è destinato alla riconversione dell'area ex Ferriera di Servola, un sito simbolo della vecchia industria pesante, in una piattaforma moderna al servizio del porto, della logistica, dell'intermodalità e dello sviluppo urbano.

La Nuova Stazione Ferroviaria e le Opere Connesse

Il cuore del progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria commerciale a Servola, dotata di un fascio di dieci binari da 750 metri ciascuno. Questa infrastruttura sarà integrata con un nuovo svincolo di collegamento diretto alla Grande Viabilità Triestina, essenziale per migliorare la fluidità dei traffici. L'intervento include anche la messa in sicurezza permanente delle aree precedentemente occupate dalla Ferriera, la costruzione di edifici pubblici funzionali alle attività portuali e logistiche, e la creazione di un nuovo parco urbano per la fruizione pubblica.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha già completato l'iter amministrativo, autorizzando l'avvio della procedura di gara. La pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è prevista per il 30 giugno. La nuova infrastruttura è strategica per la crescita del Porto di Trieste, che già oggi movimenta oltre il 50% dei container su rotaia, superando gli obiettivi europei di riequilibrio modale. Si stima che la capacità del sistema potrà incrementare progressivamente fino a 25 mila treni all'anno, rafforzando la capacità logistica e la leadership ferroviaria dello scalo.

Sinergie Istituzionali per lo Sviluppo

La sottosegretaria Savino ha sottolineato l'importanza di questa azione “strategica”, evidenziando come la riconversione di Servola sia una scelta concreta per il futuro economico di Trieste.

Ha inoltre menzionato il lavoro in corso con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per spostare il punto doganale, con l'obiettivo di rendere più fluido e competitivo il sistema dei controlli e dei traffici portuali. La collaborazione tra le diverse istituzioni è stata fondamentale per superare uno stallo pluriennale, permettendo di avviare la gara e di avvicinare la realizzazione di un'infrastruttura destinata a consolidare la leadership del sistema ferroviario del Porto di Trieste nel panorama logistico italiano.