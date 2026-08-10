Le organizzazioni sindacali hanno espresso con chiarezza la loro posizione in merito al processo di risanamento di Monte dei Paschi di Siena (Mps), avvertendo che tale operazione non debba in alcun modo trasformarsi in un vero e proprio smembramento dell'istituto. Questa dichiarazione giunge in un momento particolarmente delicato, caratterizzato da un intenso dibattito sul futuro e sulla stabilità della storica banca senese.

Le preoccupazioni centrali delle organizzazioni sindacali

Le rappresentanze sindacali hanno fermamente ribadito che il risanamento di Mps è una fase assolutamente necessaria per la sua sostenibilità futura.

Tuttavia, hanno posto un forte accento sul rischio concreto che questa operazione possa condurre a una frammentazione o a una dispersione delle sue attività. I portavoce dei lavoratori hanno dichiarato in modo perentorio che "il risanamento non può trasformarsi nello smembramento di Mps", evidenziando la loro preoccupazione. Hanno inoltre richiesto con forza che ogni decisione strategica riguardante il futuro dell'istituto tenga in massima considerazione la tutela dell'occupazione e la salvaguardia della continuità aziendale, elementi ritenuti imprescindibili.

Il contesto storico, il ruolo e le sfide di Mps

Monte dei Paschi di Siena, con una fondazione che risale al 1472, si distingue come una delle istituzioni bancarie più antiche non solo d'Italia ma dell'intero continente europeo.

La sua sede storica a Siena le conferisce un ruolo di primaria importanza nel tessuto economico e sociale della Toscana. Negli anni più recenti, Mps ha attraversato una fase di notevoli difficoltà finanziarie, che ha reso indispensabili numerosi e complessi interventi di risanamento e una significativa riorganizzazione interna per garantirne la stabilità.

I sindacati hanno ulteriormente sottolineato l'imperativa necessità di un confronto costante e trasparente con le istituzioni competenti e con la dirigenza dell'istituto. L'obiettivo è garantire che le misure che verranno adottate non compromettano in alcun modo la storia plurisecolare e la fondamentale funzione sociale che la banca ha sempre ricoperto. Hanno infine evidenziato l'importanza cruciale di salvaguardare i livelli occupazionali attuali e di mantenere intatto il profondo legame che Mps ha con il proprio territorio di riferimento.