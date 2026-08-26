Nel 2026, le spese obbligate – ovvero quelle relative a beni e servizi essenziali come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni – rappresentano il 41,7% dei consumi totali delle famiglie italiane. Questo dato segna un aumento di 4,7 punti percentuali rispetto al 1995, quando l'incidenza era pari al 37%.

Analizzando i costi a prezzi costanti, l’abitazione si conferma la voce di spesa più consistente tra le obbligate, con 5.335 euro pro capite, in crescita di 72 euro rispetto al 2025, su un totale di 9.693 euro. Seguono le assicurazioni e i carburanti con 2.310 euro, e la spesa per l’energia, che ammonta a 1.829 euro.

Quest’ultima, pur mantenendo un peso significativo sui bilanci familiari, ha registrato la riduzione più marcata dal 1995 ad oggi, con un calo di 1.231 euro, grazie sia a minori consumi sia ai progressi tecnologici che hanno favorito il risparmio energetico.

L'impatto dell'andamento dei prezzi sui bilanci

La maggiore incidenza delle spese obbligate è principalmente dovuta alla rapida dinamica dei prezzi, che sono cresciuti molto più velocemente rispetto a quelli dei beni e servizi commercializzabili. Dal 1995, l’indice dei prezzi delle spese obbligate è aumentato del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto ai beni commercializzabili (+57%) e una volta e mezza rispetto ai servizi (+88,4%). Il picco di crescita è stato toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti, i cui prezzi sono aumentati del 211% in trent’anni.

Nonostante l’incremento dei costi incomprimibili, le famiglie hanno dimostrato una notevole capacità di tenuta, cercando di mantenere i livelli di consumo e rimodulando la composizione della spesa, con una riduzione prevalente dei beni più tradizionali.

L'elevata incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari, in particolare per carburanti e bollette a causa dei rincari energetici, richiede interventi mirati su fisco e tariffe per eliminare le distorsioni che gravano sui costi fissi.

Evoluzione della spesa familiare e nuove tendenze

Nel 2026, la spesa reale pro capite per consumi ha raggiunto i 23.261 euro, superando i livelli del 1995 (19.877 euro) e quelli pre-pandemia. Negli ultimi trent’anni, la composizione della spesa delle famiglie italiane ha subito una progressiva terziarizzazione.

Si osserva una forte crescita dei consumi legati a tecnologia, telefonia e informatica, con un incremento della spesa pro capite di quasi il 3.200% rispetto al 1995. Anche i servizi culturali e ricreativi hanno registrato un aumento significativo del 137%, mentre la ristorazione è cresciuta del 25,3% e i viaggi e vacanze del 17,2%.

Al contrario, la spesa per beni fisici tradizionali, come alimentazione domestica, abbigliamento e mobili, evidenzia tendenze meno dinamiche o in flessione. La spesa per energia domestica, in particolare, è diminuita del 37,4%, grazie a comportamenti più attenti e all’adozione di soluzioni a risparmio energetico. Sebbene l’incidenza della spesa per la casa (che include molte delle spese obbligate) sia aumentata dal 25,8% del 1995 al 28,9% del 2026, le famiglie hanno continuato a finanziare i consumi esperienziali, gestendo con maggiore rigore la spesa sui beni materiali per sostenere viaggi, ristorazione e cultura.