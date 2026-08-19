Lo spread tra il Btp e il Bund a dieci anni si è attestato a fine seduta a 79,7 punti base. Il rendimento del titolo di Stato italiano è rimasto stabile al 4,05%, mentre quello tedesco si è posizionato al 3,21%.

Andamento dei rendimenti e del differenziale

La chiusura dei mercati ha visto una flessione generale dei rendimenti sulla curva euro. Il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il Bund tedesco di pari scadenza si è fermato a 79 punti base, in calo rispetto agli 81 punti della seduta precedente. Il rendimento del Btp decennale benchmark ha terminato la sessione al 3,94%, in diminuzione rispetto al 4,01% del riferimento precedente.

Il Btp: pilastro del debito pubblico italiano

Il Btp, Buono del Tesoro Poliennale, rappresenta il principale titolo di Stato a medio-lungo termine emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. Questi titoli sono utilizzati dal Tesoro per finanziare il debito pubblico e hanno una durata variabile, solitamente compresa tra tre e trent’anni. Il rendimento dei Btp è un indicatore importante della fiducia degli investitori nei confronti dell’Italia e della sostenibilità del suo debito pubblico.

Il Bund tedesco e il significato dello spread

Il Bund tedesco è il titolo di Stato emesso dalla Germania con caratteristiche simili, considerato un punto di riferimento per la solidità finanziaria nell’area euro. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, noto come spread, viene monitorato dagli operatori finanziari per valutare il rischio percepito sui titoli italiani rispetto a quelli tedeschi.