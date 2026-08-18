Agosto non è mai davvero un mese di pausa per il Fisco. Quest'anno il calendario porta con sé una data da segnare in rosso: il 20 agosto 2026, giornata in cui confluiscono tutti gli adempimenti fiscali normalmente previsti tra il 1° e il 20 del mese. Ma c'è una novità che in pochi conoscono, e che può costare più del previsto a chi non presta attenzione.

Perché tutto si concentra il 20 agosto

Ogni anno la normativa prevede una sospensione feriale degli adempimenti fiscali: le scadenze che cadrebbero tra il 1° e il 20 agosto vengono spostate automaticamente al 20 agosto, senza sanzioni né interessi aggiuntivi.

È un meccanismo pensato per alleggerire il periodo estivo, ma che finisce per creare una giornata particolarmente densa, in cui si sommano versamenti di natura molto diversa tra loro: IVA mensile, ritenute d'acconto, contributi INPS, contributi ENASARCO del secondo trimestre, eventuali rate INAIL e il modello 770 semplificato per chi ha scelto questa modalità.

La proroga che raddoppia la maggiorazione

La vera novità di quest'anno riguarda chi aveva già rinviato il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte dal 20 luglio. Fino allo scorso anno, chi sceglieva di versare nei trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria pagava una maggiorazione dello 0,40%. Con il decreto-legge del 22 maggio 2026, n.

89, la stessa finestra di trenta giorni concessa a partite IVA in regime ISA, forfettari e contribuenti minimi comporta invece una maggiorazione dello 0,80%: esattamente il doppio rispetto al passato.

Su un saldo IRPEF di 3.000 euro, per fare un esempio concreto, la differenza tra le due percentuali si traduce in 12 euro in più da versare, solo per aver scelto il mese di tempo aggiuntivo rispetto alla scadenza ordinaria del 20 luglio.

Chi rientra nella proroga

Attenzione a non generalizzare: la proroga non riguarda automaticamente tutti i titolari di partita IVA. Il decreto individua una platea precisa, composta da soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, contribuenti con cause di esclusione dagli ISA e chi opera in regime forfettario o di vantaggio, entro la soglia di ricavi o compensi fissata a poco più di 5,1 milioni di euro.

Chi non rientra in questi profili segue invece le scadenze ordinarie, senza la possibilità di beneficiare di questa finestra aggiuntiva.

Tre meccanismi da non confondere

Il concetto di "pausa fiscale di agosto" nasconde in realtà tre meccanismi distinti, che riguardano platee diverse e non si sovrappongono in automatico: la sospensione dei versamenti F24 fino al 20 agosto, la proroga specifica per ISA e forfettari con la maggiorazione raddoppiata, e la sospensione dei termini per rispondere a controlli o richieste dell'Agenzia delle Entrate. Confondere questi tre binari è l'errore più comune: un contribuente può avere ancora tempo per rispondere a una richiesta di chiarimenti, ma aver già perso la finestra utile per i versamenti ordinari.

Cosa conviene fare

Con così tante scadenze concentrate in un'unica data, conviene verificare per tempo la propria posizione, magari con l'aiuto di un commercialista, per capire esattamente quali versamenti riguardano il proprio profilo e quale maggiorazione si applica in caso di ritardo. Arrivare al 20 agosto con le idee chiare evita sia sanzioni evitabili sia la sorpresa di una maggiorazione più alta del previsto.