Il programma fedeltà X-GO di Trenitalia estende la sua operatività anche alla regione Umbria, coinvolgendo i viaggiatori dei servizi regionali e Intercity. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio Piano Investimenti per l'innovazione tecnologica, delineato nel Contratto di Servizio tra Trenitalia e Umbria TPL e Mobilità. Il piano, che copre il periodo dal 2018 al 2032, prevede la possibilità di futuri aggiornamenti per rispondere alle esigenze emergenti.

L'introduzione di X-GO in Umbria è un passo significativo nell'evoluzione del sistema CRM Regionale, mirato a rafforzare la fidelizzazione dei clienti e a incrementare i ricavi.

Il meccanismo del programma è semplice ed efficace: i viaggiatori accumulano punti che possono essere convertiti in cashback, utilizzabile per l'acquisto di nuovi biglietti per i servizi Regionali e Intercity. L'investimento complessivo destinato all'informatica per il periodo 2018-2032 ammonta a 3,34 milioni di euro. Queste risorse non sono dedicate solo a X-GO, ma anche allo sviluppo di nuove modalità di acquisto, come il canale “TAP&TAP” per i pagamenti contactless, e al potenziamento dei servizi per le persone con disabilità o mobilità ridotta.

Innovazione e Accessibilità nei Servizi Trenitalia

L'attivazione di X-GO in Umbria rientra in un quadro di investimenti tecnologici più ampio sui sistemi di vendita di Trenitalia.

Questo include aggiornamenti tariffari, l'introduzione di nuovi canali di acquisto e l'implementazione di funzionalità volte a migliorare l'accessibilità. Il programma di loyalty X-GO permette ai viaggiatori di accumulare punti in base ai viaggi effettuati, garantendo un cashback proporzionato ai punti maturati. Tale incentivo mira a promuovere un utilizzo continuativo dei servizi offerti da Trenitalia.

Tra gli altri interventi previsti dal piano, spicca lo sviluppo di un portale di bordo innovativo, destinato ai nuovi treni in Umbria. Questo portale fornirà ai clienti informazioni in tempo reale sull'esperienza di viaggio, come percorso, coincidenze e ritardi, oltre a contenuti di natura commerciale.

Sul fronte dell'accessibilità, sono stati introdotti nuovi pittogrammi per segnalare la disponibilità di posti attrezzati per sedia a ruote. Ulteriori estensioni per migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità uditive e visive sono attualmente in fase di analisi.

Il Contratto di Servizio e gli Investimenti Strategici

Il Piano Investimenti per l'innovazione tecnologica costituisce una parte fondamentale del Contratto di Servizio tra Trenitalia e Umbria TPL e Mobilità, sottoscritto il 22 dicembre 2023 e con validità fino al 2032. Questo accordo definisce gli investimenti a carico di Trenitalia per il rinnovo e l'aggiornamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.

Gli interventi programmati riguardano sia il settore informatico sia il materiale rotabile, con un'attenzione particolare all'integrazione tariffaria regionale e all'adozione di strumenti digitali volti a migliorare l'esperienza di viaggio complessiva dei passeggeri.

Il piano prevede investimenti annuali diversificati, con un picco di 0,83 milioni di euro nel 2024 e una quota costante di 0,03 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2032. Queste risorse sono strategicamente impiegate per sostenere l'innovazione nei sistemi di vendita, potenziare l'accessibilità e favorire la digitalizzazione dei servizi ferroviari regionali in Umbria, contribuendo a un trasporto più moderno ed efficiente.