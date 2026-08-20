Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 93 dollari al barile nella mattinata del 20 agosto 2026, registrando un aumento significativo dell’1,87% e attestandosi precisamente a 93,33 dollari. Contemporaneamente, il greggio WTI americano ha visto un incremento dell’1,63%, raggiungendo quota 87,23 dollari. Questa impennata dei prezzi segue le recenti e incisive dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato una “guerra economica devastante” contro l’Iran e tutti i Paesi che dovessero fornirgli supporto.

Trump ha delineato una nuova e aggressiva offensiva economica contro la Repubblica Islamica, descrivendola come “la più distruttiva mai attuata contro un Paese”.

L’obiettivo primario di questa strategia è quello di recidere tutte le fonti di finanziamento e ogni forma di sostegno economico a Teheran. Il presidente statunitense ha enfatizzato la portata delle sue decisioni, affermando: “Questo sarà un giorno D economico”, e ha minacciato “tremende conseguenze economiche” per qualsiasi Stato che dovesse permettere alle proprie istituzioni finanziarie, aziende, aeroporti o enti governativi di fornire qualsiasi tipo di assistenza all’Iran.

Misure economiche e risposte internazionali

Le misure punitive annunciate da Trump sono estese e mirano a bloccare attività cruciali per l’economia iraniana, tra cui il contrabbando di petrolio, gli scambi di valuta, i trasferimenti di denaro, le registrazioni navali e l’utilizzo di società di copertura.

Il presidente ha inoltre esortato gli alleati degli Stati Uniti a unirsi a questa iniziativa per isolare economicamente l’Iran. Sul fronte opposto, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha prontamente replicato, definendo le dichiarazioni di Trump un tentativo di “sviare l’attenzione” dell’opinione pubblica statunitense dai problemi finanziari interni, come l’indebitamento senza precedenti. Araghchi ha inoltre sottolineato che il “terrorismo economico degli USA minaccia l’economia globale e la sovranità nel mondo”.

Questo annuncio giunge in un momento di crescente tensione, un giorno dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato la sospensione dei rapporti commerciali e finanziari con l’Iran.

Tale decisione è stata presa in seguito all’attribuzione a Teheran del lancio di due missili balistici contro il territorio emiratino, accusa che l’Iran ha categoricamente negato.

Lo Stretto di Ormuz e l'impatto sui mercati energetici

Il Brent, quotato a Londra, non è solo il principale riferimento europeo per il prezzo del greggio, ma il suo recente aumento è intrinsecamente legato alle tensioni che persistono nello Stretto di Ormuz. Questo passaggio marittimo strategico, prima dell’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran il 28 febbraio, era il crocevia per circa il 20% del petrolio e del gas mondiali. Attualmente, il flusso commerciale attraverso lo stretto si è drasticamente ridotto a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti e del blocco iraniano, generando un impatto significativo sui mercati energetici globali e contribuendo alla volatilità dei prezzi.

Le nuove e stringenti misure statunitensi sono concepite per rafforzare ulteriormente il blocco economico già in atto contro i porti iraniani, con l’obiettivo dichiarato di infliggere un danno severo all’economia della Repubblica Islamica. Nonostante le crescenti pressioni internazionali, l’Iran non ha mostrato alcun segnale di voler cedere alle richieste statunitensi. La situazione nello Stretto di Ormuz, pertanto, rimane un elemento di cruciale importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici internazionali e un barometro delle future dinamiche geopolitiche nell’area.