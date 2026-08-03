La Basilicata registra un ritmo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) significativamente inferiore rispetto alla media nazionale. Il 3 agosto 2026, la Uil Basilicata ha evidenziato che nella regione è stato concluso soltanto il 21% dei progetti Pnrr, a fronte di una media nazionale che si attesta al 26%. Il restante 79% degli interventi è ancora in fase di realizzazione.

Vincenzo Tortorelli, segretario generale della Uil Basilicata, ha sottolineato l’urgenza di un confronto immediato con le parti sociali. L’obiettivo è accelerare la spesa e assicurare che gli investimenti generino occupazione stabile e uno sviluppo duraturo per il territorio.

Le istanze della Uil e le criticità emerse

La Uil ritiene cruciale un cambio di passo nella gestione del Pnrr in Basilicata. L’organizzazione sindacale esorta la Giunta regionale a convocare prontamente la Cabina di regia permanente sul Pnrr e a ripristinare un dialogo strutturato con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali. È fondamentale non limitarsi a un monitoraggio generico dell’avanzamento dei progetti, ma approfondire il merito di ciascuna Missione.

Particolare attenzione è richiesta per gli interventi sulla sanità territoriale. In Basilicata, diverse Case e Ospedali di Comunità risultano ancora incompiute, e quelle già terminate non sono tutte pienamente operative. Analoghe criticità sono state riscontrate in relazione alle opere infrastrutturali più complesse.

Pnrr Missione 6 Salute: fondi, obiettivi e monitoraggio

La Missione 6 del Pnrr, interamente dedicata alla Salute, dispone di una dotazione finanziaria di 15,63 miliardi di euro, a cui si aggiungono 2,89 miliardi per investimenti complementari, raggiungendo un totale di circa 19 miliardi di euro. Gli obiettivi primari di questa Missione includono la riorganizzazione della sanità sul territorio attraverso la creazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (COT). Si punta inoltre all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a investimenti mirati in ricerca e formazione.

A seguito della rimodulazione degli obiettivi, i target nazionali prevedono la realizzazione di 1.038 Case di Comunità, 307 Ospedali di Comunità e 480 COT.

Il completamento di queste infrastrutture è pianificato tra il 2024 e il 2026. Il monitoraggio dei progetti è gestito tramite diverse piattaforme, sia ministeriali che regionali, con aggiornamenti periodici dei dati.

A livello nazionale, la realizzazione delle strutture sanitarie previste dal Pnrr procede a rilento, con numeri inferiori ai target stabiliti e con particolari difficoltà riscontrate nelle regioni del Sud. La Basilicata riflette queste problematiche, evidenziando criticità sia nella conclusione delle opere sia nella loro piena funzionalità, in linea con le osservazioni generali relative alla Missione 6 Salute.