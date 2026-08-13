La Regione Umbria ha pubblicato un avviso pubblico che destina sei milioni di euro a sostegno dell’innovazione nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali. L’iniziativa mira a trasferire le nuove tecnologie, i processi produttivi e i modelli organizzativi direttamente dai laboratori ai campi e alle filiere umbre, permettendo una sperimentazione efficace in condizioni reali.

Questo intervento rientra nel più ampio quadro del Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023-2027 e prevede un sostegno pari al 100% della spesa ammissibile per progetti pilota e di collaudo dell’innovazione.

L’obiettivo è chiaro: accorciare la distanza tra ricerca e impresa, trasformando l’innovazione in uno strumento concreto per chi opera quotidianamente nel settore.

L’assessora regionale all’Agricoltura, Simona Meloni, ha sottolineato l’importanza di questo investimento, affermando che i sei milioni di euro rappresentano un passo fondamentale per accompagnare il sistema agricolo umbro verso soluzioni che ne aumentino la competitività, la capacità di adattamento e la qualità delle produzioni. L’innovazione, ha ribadito, deve tradursi in pratiche realmente utilizzabili dalle aziende.

Modalità di partecipazione e requisiti dell'avviso

L’avviso pubblico, identificato come intervento SRG08 – “Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione”, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di sei milioni di euro.

I contributi sono erogati a fondo perduto, coprendo fino al 100% delle spese ammissibili. Ogni progetto deve avere un importo minimo di 100.000 euro e non superare i 300.000 euro.

Possono presentare domanda partenariati composti da almeno due soggetti giuridici di categorie diverse, con la presenza obbligatoria di un’impresa agricola o forestale. Sono ammissibili imprese agricole, forestali, agroalimentari, organismi di ricerca, università, enti pubblici e altri attori del sistema della conoscenza e dell’innovazione (AKIS). Il capofila del partenariato deve essere un’impresa agricola, forestale o della filiera agroalimentare, responsabile della rappresentanza verso la Regione Umbria e AGEA e della presentazione della domanda tramite il portale SIAN.

Le forme di partenariato accettate includono ATS, ATI, RTI, contratto di rete e altre associazioni. Se non già costituito, il partenariato dovrà essere formalizzato entro 60 giorni dalla concessione del contributo. Gli interventi ammissibili spaziano dalle azioni pilota al collaudo dell’innovazione, dall’adattamento al contesto produttivo umbro alle attività dimostrative, fino alla divulgazione e al trasferimento dell’innovazione. La durata massima dei progetti è di 24 mesi dalla concessione, con possibilità di avviare le attività dalla data di presentazione della domanda, se ammissibili.

Obiettivi strategici e criteri di valutazione

Gli obiettivi primari dell’avviso sono molteplici e mirano a rafforzare la competitività, l’innovazione e la digitalizzazione del settore.

Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla tutela della biodiversità e alla gestione efficiente delle risorse. L’iniziativa intende anche promuovere lo sviluppo delle aree rurali, l’occupazione, il ricambio generazionale, la qualità delle produzioni e il benessere animale.

Le spese ammissibili sono definite attraverso un sistema di costi semplificati, che include i costi diretti del personale e una quota forfettaria del 40% per altri costi, calcolata sui costi diretti del personale. Sono previsti limiti percentuali per specifiche voci di spesa: 5% per le attività preparatorie, 10% per quelle dirigenziali, 25% per i consulenti partner, 15% per il personale divulgativo e 30% per il personale esterno di università e ricerca.

Per l’ammissione, i progetti devono raggiungere un punteggio minimo di 30 punti totali nella valutazione, di cui almeno 18 nel parametro qualitativo specifico. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il portale SIAN entro la scadenza del 30 settembre 2026. La documentazione richiesta comprende la scheda progetto, il piano finanziario, il cronoprogramma, la dichiarazione di partenariato, il regolamento interno, il piano di divulgazione, il prospetto dei costi del personale e ulteriori dichiarazioni previste dal bando.