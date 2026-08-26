La desertificazione bancaria, un fenomeno che colpisce in particolare le aree interne e le fasce più deboli della popolazione, spesso meno avvezze ai moderni strumenti finanziari, sarà contrastata in Umbria grazie a un nuovo protocollo d’intesa. L'accordo, siglato dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dal presidente di Anci Umbria, Federico Gori, e dai rappresentanti delle principali sigle sindacali dei lavoratori del credito, istituisce un “Tavolo del credito regionale”. Questo organismo avrà il compito di monitorare i flussi di finanziamento, sostenere gli investimenti e prevenire situazioni di crisi di liquidità sul territorio.

Affiancherà il Tavolo un Osservatorio regionale sull’attività bancaria, con l’incarico di seguire l’evoluzione del fenomeno e di elaborare classifiche di sostenibilità per gli istituti di credito operanti in Umbria. Questo protocollo, il primo nel suo genere, intende definire un quadro di collaborazione permanente tra istituzioni e parti sociali. L'obiettivo è affrontare la progressiva chiusura degli sportelli bancari, considerati un servizio essenziale, specialmente in una regione come l'Umbria, caratterizzata da un'alta dispersione territoriale e da una popolazione con un'età media elevata.

Obiettivi e prospettive del protocollo

La presidente Proietti ha evidenziato che si tratta del “primo protocollo di questo tipo” e che il suo scopo è “contrastare la desertificazione di un servizio essenziale come quello bancario”.

Ha rimarcato l'importanza di tale iniziativa per l'Umbria, data la sua “alta dispersione territoriale e una età elevata dei cittadini”, fattori che rendono cruciale la presenza di uno sportello bancario. Proietti ha inoltre specificato che l'accordo non si limita alla creazione di un osservatorio, ma prevede anche azioni concrete per contrastare il fenomeno. La presidente ha annunciato l'intenzione di presentare il protocollo alla Conferenza delle Regioni ad Assisi il 4 ottobre, con l'obiettivo di proporre una mozione a livello nazionale e sollecitare il governo a garantire un presidio bancario ogni determinato numero di abitanti, poiché le banche rappresentano un servizio pubblico essenziale.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, ha illustrato la gravità della situazione con dati significativi: 53 mila residenti umbri vivono in comuni completamente privi di uno sportello bancario; un terzo dei comuni della regione non ha alcuna filiale e ben 24 ne possiedono una sola. De Rebotti ha affermato che “lo sviluppo economico regionale non può stare a guardare le aree interne che rischiano un doppio isolamento, fisico ma anche finanziario”. Ha concluso sottolineando che “con il Tavolo puntiamo a fare una sede stabile di confronto e di azione”.

Il ruolo di Anci Umbria e dei sindacati

Il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, ha definito il protocollo “un passo in più verso la tutela di servizi essenziali per le nostre comunità e in particolar modo per quelle marginali”.

Gori ha evidenziato come la desertificazione bancaria sia anche una conseguenza diretta dello spopolamento e dell’invecchiamento demografico, fenomeni che le istituzioni regionali stanno attivamente contrastando. “Oggi rinnoviamo un percorso che trova un riscontro reale”, ha dichiarato Gori, aggiungendo che “con l’aiuto della Regione e dei sindacati bancari, saremo nelle condizioni di prendere impegni concreti per tutelare i servizi dei nostri territori”.

Hanno sottoscritto il protocollo per le organizzazioni sindacali dei lavoratori del credito: Enrico Simonetti (Fabi Sab Perugia e Terni), Roberto Contessa (First Cisl Umbria), Giampaolo Ragni (Fisac Cgil Umbria), Mauro Sergnese (Uilca Uil Umbria) e Danilo Luchetti (Unisin Umbria).

L'attivazione del Tavolo del credito regionale è prevista entro i prossimi mesi, concretizzando così un protocollo dal “carattere concertativo”, riconosciuto come lo “strumento più adatto per trovare soluzioni per contrastare il fenomeno” della desertificazione bancaria.