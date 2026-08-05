Unioncamere Emilia-Romagna ha annunciato la pubblicazione del bando "Digital Export 2026-2027", un'iniziativa di grande rilievo che mette a disposizione delle imprese del territorio un finanziamento complessivo di 1,1 milioni di euro, corrispondenti a 1.120.000 euro. Questo significativo stanziamento è specificamente rivolto a sostenere i cruciali processi di internazionalizzazione e digitalizzazione delle aziende emiliano-romagnole. L'obiettivo primario è duplice: rafforzare in modo tangibile la loro presenza sui mercati esteri e favorire l'adozione di strumenti digitali innovativi, essenziali per accrescere la loro competitività e capacità di adattamento nel panorama economico attuale.

Dettagli del Bando "Digital Export 2026-2027" e Destinatari

Il bando "Digital Export 2026-2027" prevede risorse economiche destinate alle imprese che intendono investire concretamente nell'innovazione digitale e nell'espansione verso nuovi mercati internazionali. Le aziende avranno la possibilità di presentare progetti che riguardano sia la digitalizzazione dei processi produttivi interni, mirata all'ottimizzazione e all'efficienza, sia lo sviluppo di strategie articolate per l'internazionalizzazione, volte a consolidare la loro posizione globale. Questa iniziativa si inserisce coerentemente nel quadro delle attività promosse dalle Camere di commercio regionali, le quali mirano a sostenere e valorizzare il tessuto produttivo locale, promuovendo la sua crescita e il suo sviluppo.

Obiettivi Strategici e Modalità di Accesso ai Fondi

Unioncamere Emilia-Romagna ha specificato che l'investimento mira a rafforzare la competitività delle aziende emiliano-romagnole attraverso un duplice approccio: l'adozione di soluzioni digitali all'avanguardia e l'apertura strategica verso nuovi mercati esteri. Le imprese interessate potranno accedere a questi fondi presentando progetti che rispondano puntualmente ai requisiti e ai criteri previsti dal bando. Questa misura rappresenta un'opportunità concreta e significativa per le realtà imprenditoriali della regione che intendono accrescere la propria capacità di innovazione e consolidare la propria presenza internazionale, proiettandosi con maggiore efficacia nel contesto economico globale.