Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato un significativo incremento delle risorse destinate al sistema universitario marchigiano per il 2026. La ministra Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), il principale strumento di sostegno per le università statali italiane.

Agli atenei statali delle Marche saranno assegnati quasi 233 milioni di euro, registrando un aumento di circa 4,4 milioni di euro (+2%) rispetto al 2025 e un notevole +21,6% in confronto al 2019.

Questo incremento conferma il rafforzamento degli investimenti nel sistema universitario regionale.

Nel dettaglio, l’Università Politecnica delle Marche (Univpm) di Ancona riceverà 92,1 milioni di euro, segnando una crescita del 5% rispetto all'anno precedente. L’Università di Urbino “Carlo Bo” vedrà destinati 58,4 milioni di euro, mentre gli stanziamenti per l’Università di Camerino e l’Università di Macerata ammontano rispettivamente a 41,2 milioni di euro ciascuna.

A livello nazionale, il FFO per il 2026 raggiungerà i 9,415 miliardi di euro, con un incremento di 25,6 milioni rispetto al 2025 e del 26% rispetto al 2019.

Le novità del decreto e la visione strategica

Tra le principali innovazioni introdotte per il 2026, spicca l’introduzione di una misura specifica per il finanziamento di progetti strategici presentati dagli atenei.

La ministra Bernini ha sottolineato come l’aumento delle risorse per le università italiane e marchigiane si traduca in una maggiore capacità di programmazione per gli atenei, un più robusto sostegno alla ricerca, una migliore qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti.

Bernini ha inoltre evidenziato la necessità di investire meglio, non solo di più, con l'obiettivo di rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale. La visione è quella di valorizzare il merito, offrire maggiori opportunità ai giovani e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese.

Impatto e prospettive per gli atenei marchigiani

L’incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario è stato accolto come un segnale di lungimiranza. Il senatore Francesco Battistoni ha affermato che questa scelta del Governo di investire sull’economia della conoscenza, sulla ricerca e sull’innovazione è fondamentale per rendere l’Italia più competitiva. La crescita del FFO, ha aggiunto, permette agli atenei di avere maggiori capacità di programmazione, sostenere la qualità della didattica e della ricerca, e creare nuove opportunità.

Battistoni ha concluso che si tratta di una scelta di prospettiva, essenziale per costruire la competitività del Paese attraverso la valorizzazione del capitale umano e la capacità di trattenere e attrarre talenti.

Questo percorso, ha sottolineato, rilancia gli atenei come veri e propri cardini dei territori in cui sono collocati, spingendo il sistema universitario marchigiano a migliorare ulteriormente, anche alla luce degli ottimi piazzamenti nei ranking.