Il deficit federale degli Stati Uniti ha registrato un'impennata significativa nel mese di luglio, raggiungendo quota 432,3 miliardi di dollari. Questo dato segna un aumento del 48% rispetto allo stesso periodo del 2025 e rappresenta il livello più elevato da marzo 2021.

L'incremento del disavanzo è stato determinato principalmente dall'aumento dei costi di Medicare e dal peso crescente degli interessi sul debito pubblico, fattori che continuano a esercitare una pressione notevole sui conti della nazione.

L'andamento del disavanzo nei primi dieci mesi dell'anno fiscale

Nei primi dieci mesi dell'anno fiscale, il disavanzo complessivo accumulato ha sfiorato i 1.800 miliardi di dollari. Questa cifra supera il dato registrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente, evidenziando una tendenza al peggioramento dei conti pubblici statunitensi.

La crescita del deficit in questo arco temporale è attribuibile sia all'espansione delle spese sanitarie sia all'incremento degli oneri finanziari derivanti dagli interessi sul debito, confermando le principali cause già osservate nel mese di luglio.

L'impatto crescente degli interessi sul debito pubblico

Gli interessi sul debito pubblico rappresentano una voce di spesa sempre più rilevante.

Tra ottobre 2025 e luglio 2026, gli Stati Uniti hanno versato 963 miliardi di dollari per coprire questi oneri, con una media che supera i 3 miliardi di dollari al giorno.

Questo importo riflette un aumento di 117 miliardi di dollari, pari al 14%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale crescita è dovuta sia all'espansione del debito complessivo, che si avvicina ai 40.000 miliardi di dollari, sia all'innalzamento dei tassi d'interesse di lungo termine.

Il rapporto tra il debito e il Prodotto Interno Lordo (PIL) si attesta attualmente intorno al 122%, un indicatore che sottolinea la dimensione del fardello finanziario.

Proiezioni aggiornate per l'anno fiscale

Le stime per il deficit totale dell'anno fiscale sono state riviste al rialzo, raggiungendo i 2.100 miliardi di dollari.

Questa nuova proiezione supera di 200 miliardi di dollari le previsioni formulate a febbraio, confermando la persistente sfida che gli Stati Uniti devono affrontare nella gestione delle proprie finanze pubbliche, con gli interessi sul debito e i costi sanitari che rimangono i principali fattori di criticità.