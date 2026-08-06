Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi dazi sulle importazioni di polisilicio, materiale fondamentale per pannelli solari e semiconduttori. L'annuncio è stato dato dal segretario al Commercio Howard Lutnick il 6 agosto 2026, alla Casa Bianca.

Lutnick ha definito il polisilicio un prodotto cruciale per la filiera dei chip, spiegando che la misura mira a contrastare il dumping praticato da produttori esteri, specie cinesi. Ha dichiarato: «Stiamo fissando i prezzi in modo che i cinesi non possano più praticare il dumping e stiamo stabilendo dazi per incoraggiare la produzione locale.

Abbiamo già un’industria nel settore, ma è troppo piccola». L'iniziativa segue un'indagine del Dipartimento del Commercio sul polisilicio.

Ordine Esecutivo e Obiettivi Nazionali

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che formalizza i nuovi dazi. L'obiettivo è regolare il mercato interno e rafforzare la capacità produttiva nazionale, ritenuta insufficiente. Il provvedimento riguarda un materiale strategico per l'industria energetica (in particolare pannelli solari) e per i semiconduttori, essenziale per dispositivi elettronici.

I nuovi dazi mirano a stabilire un prezzo minimo di riferimento per il polisilicio importato, per prevenire concorrenza sleale e incentivare l'industria locale.

Restano da definire il tasso effettivo del dazio, l'eventuale prezzo minimo, l'elenco dei prodotti e le tempistiche di attuazione.

Indagine e Politica Industriale

Il Dipartimento del Commercio ha condotto un'indagine sulle dinamiche di importazione del polisilicio, valutando l'impatto delle pratiche estere sul mercato USA. L'azione esecutiva presidenziale è una risposta diretta ai risultati, inserendosi in strategie di politica industriale per rafforzare sicurezza e autonomia delle filiere produttive strategiche.

Il provvedimento si configura come parte di un'iniziativa più vasta per sostenere la produzione nazionale di materiali e componenti chiave per l'economia statunitense, con attenzione ai settori dell'energia rinnovabile e dell'elettronica avanzata.