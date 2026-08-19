Un'ondata di entusiasmo ha travolto Moderna a Wall Street il 19 agosto 2026, spingendo il titolo della casa farmaceutica a un rialzo eccezionale. L'impennata è giunta a seguito della diffusione dei risultati positivi di un test cruciale, condotto in collaborazione con Merck, riguardante un innovativo vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano hanno registrato un balzo di oltre il 130%, portando il valore del titolo a 145,3 dollari e segnando una giornata memorabile per gli investitori.

Il significativo movimento al rialzo non ha interessato solo Moderna.

Anche il titolo di Merck ha beneficiato dell'annuncio, seppur con un incremento più contenuto ma comunque notevole, salendo del 10,8% e sfiorando la soglia dei 150 dollari. Questo balzo in Borsa è stato innescato dalla notizia che le due aziende hanno raggiunto traguardi importanti nella sperimentazione di fase 3 della loro nuova terapia personalizzata contro il melanoma. La terapia si basa su una combinazione strategica tra una vaccinazione personalizzata, denominata intismeran autogene, e l'immunoterapia pembrolizumab, rappresentando un approccio innovativo nel trattamento oncologico.

Dettagli della sperimentazione e impatto sui mercati

La sperimentazione clinica ha dimostrato di aver raggiunto con successo gli obiettivi prefissati, in particolare per quanto riguarda la sopravvivenza libera da recidiva e l'assenza di diffusione del tumore ad altri organi.

Il test ha coinvolto un numero considerevole di pazienti, precisamente 1.137 individui affetti da melanoma ad alto rischio di recidiva, ai quali era già stato rimosso chirurgicamente il tumore primario. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: un terzo ha ricevuto esclusivamente il trattamento con pembrolizumab, mentre i restanti due terzi hanno beneficiato della combinazione con la vaccinazione personalizzata a base di RNA messaggero.

Sebbene la comunicazione ufficiale non abbia fornito dati precisi sull'entità dell'aumento della sopravvivenza o sulla riduzione specifica del rischio di recidiva, è stato evidenziato un aspetto di portata storica: si tratta della prima volta che una terapia oncologica basata su RNA messaggero ottiene risultati positivi in uno studio di fase 3.

Questo successo apre nuove prospettive nel campo dell'oncologia. È stato inoltre ricordato che in una precedente sperimentazione, i cui dati erano stati presentati a giugno, era già stata osservata una significativa riduzione del 49% del rischio di recidiva o di morte e una diminuzione del 59% del rischio di metastasi, confermando il potenziale di questa tecnologia.

Prospettive e tecnologia della nuova terapia

La nuova terapia si fonda su un principio altamente innovativo: la produzione di una vaccinazione personalizzata. Questa viene ottenuta a partire da una porzione del tumore rimosso chirurgicamente dal paziente. Attraverso un'analisi approfondita, vengono identificate le caratteristiche specifiche e uniche di ciascun tumore.

L'obiettivo è quello di 'istruire' il sistema immunitario del paziente a riconoscere e attaccare in modo mirato eventuali cellule tumorali residue che potrebbero ripresentarsi. Questo approccio su misura promette una maggiore efficacia e una migliore tollerabilità.

Le aziende hanno già annunciato i prossimi passi: presenteranno i dati completi di questa sperimentazione in un imminente congresso medico internazionale. Contestualmente, avvieranno un dialogo con le autorità regolatorie competenti per avviare il processo di richiesta di approvazione del trattamento. Questo percorso è fondamentale per rendere la terapia disponibile ai pazienti. Oltre allo studio sul melanoma, la stessa tecnologia di vaccini personalizzati è già oggetto di otto ulteriori sperimentazioni cliniche, attualmente in corso per contrastare altri tipi di tumore, inclusi quelli che colpiscono polmone, vescica e rene, dimostrando l'ampio potenziale di questa piattaforma tecnologica.