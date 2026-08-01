La Camera di Commercio di Varese ha lanciato "Sport&Stay: allunga la tua vacanza", un'iniziativa volta a incentivare il turismo sportivo nella provincia. Annunciata il primo agosto 2026, l'iniziativa offre un contributo fino a 200 euro a notte agli atleti che decidono di prolungare il soggiorno, arrivando un giorno prima o fermandosi un giorno dopo gli eventi e le manifestazioni sportive in calendario.

Dettagli dell'incentivo "Sport&Stay" e requisiti

Il progetto "Sport&Stay" si inserisce nel contesto della "Varese Sport Commission", nata per attrarre eventi sportivi sul territorio varesino.

È stato stanziato un fondo complessivo di centomila euro per l'iniziativa.

Possono beneficiare del contributo gli atleti iscritti alle manifestazioni sportive sostenute dalla Camera di Commercio, per eventi in programma fino a giugno 2027. Il contributo è cumulabile: chi partecipa a più gare potrà richiederlo per ciascun evento. L'incentivo copre una o due notti aggiuntive di soggiorno, con un tetto massimo di 200 euro per notte.

Per garantire la massima accessibilità, anche agli atleti stranieri, è stata predisposta una procedura online semplificata. Le domande potranno essere presentate a partire dal 21 settembre. Al termine del soggiorno, sarà sufficiente caricare la ricevuta della struttura ricettiva sul portale dedicato.

I rimborsi verranno erogati in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Obiettivi strategici e impatto economico per Varese

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare l'attrattività della provincia di Varese, che si è classificata al secondo posto nazionale nell'Indice di Sportività del Sole 24 Ore per le discipline outdoor. La Camera di Commercio evidenzia che il turismo sportivo genera una spesa media stimata tra 120 e 140 euro al giorno per viaggiatore, significativamente superiore alla media tradizionale.

Il presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello, ha dichiarato: “Con 'Sport&Stay' compiamo un passo concreto per valorizzare a pieno l’esperienza dei tanti sportivi che ogni anno scelgono le nostre valli e i nostri laghi”.

La Camera di Commercio di Varese, in quanto ente pubblico, supporta le imprese locali e promuove lo sviluppo economico provinciale attraverso iniziative, servizi e progetti specifici, inclusi il sostegno al turismo, agli eventi sportivi e la gestione di bandi e contributi per la crescita economica.