Il sistema portuale di Venezia e Chioggia ha movimentato complessivamente 12,7 milioni di tonnellate di merci nel primo semestre del 2026. Il porto di Venezia ha mantenuto una sostanziale stabilità, con un lieve aumento dello 0,2% rispetto al 2025. Il porto di Chioggia, pur con volumi minori, ha registrato una crescita notevole del 14%, raggiungendo 470.318 tonnellate, con un incremento di 57.883 tonnellate.

Nel dettaglio dei comparti, le rinfuse liquide, concentrate a Venezia, hanno segnato un calo dell'11%, legato a dinamiche nazionali. Al contrario, le rinfuse solide hanno mostrato una netta espansione, superando i 4,3 milioni di tonnellate complessive.

A Porto Marghera, i prodotti agribulk (cereali, granaglie e mangimi) hanno superato 1,2 milioni di tonnellate. I prodotti metallurgici a Venezia sono cresciuti del 13,9% (1.136.143 tonnellate), mentre il settore minerali, cementi e calci ha visto un'intermediazione di 1.172.901 tonnellate a Venezia, con un aumento del 6,7%, anche grazie a progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Andamento dei traffici e settori chiave

A Chioggia, le rinfuse solide hanno registrato un calo del 5,9%, ma tale flessione è stata compensata da una crescita del 42% nelle merci varie in colli. Il comparto containerizzato ha mostrato un andamento positivo: nel semestre sono stati movimentati 264.069 Teu, con un incremento del 4,6% (+11.627 Teu) e una crescita significativa del 9,2% nei container pieni.

Questo dato conferma il ruolo del sistema portuale veneto nell'alimentazione, tramite import, del tessuto manifatturiero e produttivo.

Analizzando il primo trimestre del 2026, il porto di Venezia ha visto un aumento del traffico dell'1,7%, trainato da rinfuse solide e merci containerizzate. Le rinfuse solide sono cresciute del 7,2%, con cementi e minerali in aumento del 14,7%, anche per i cantieri PNRR. I prodotti per mangimi animali sono cresciuti del 6,5% e i prodotti metallurgici dell'1,2%. Il traffico di carbone si è azzerato, in linea con le nuove strategie energetiche, mentre i cereali sono rimasti stabili. Le merci generali hanno registrato un +5,3%, sostenuto dalla crescita dei container (+5,7% in tonnellate e Teu).

Ruolo e prospettive del sistema portuale veneto

Il porto di Venezia si conferma un nodo logistico essenziale per rinfuse solide e merci containerizzate, con particolare attenzione ai prodotti per l'industria manifatturiera regionale. L'incremento di metallurgici, minerali e cementi è connesso alle attività finanziate dal PNRR. Il porto di Chioggia, pur con volumi inferiori, mostra dinamiche proprie, con una forte crescita delle merci varie in colli e delle merci generali, in particolare prodotti siderurgici. Sul fronte passeggeri, il primo trimestre 2026 ha segnato un avvio positivo per la stagione crocieristica, con 10.997 passeggeri a Venezia e il primo approdo a Chioggia.