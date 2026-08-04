Le assemblee dei soci di Uni.Co. e Fidimpresa Italia hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Fidimpresa Italia in Uni.Co. L'operazione, annunciata ad Ancona il 4 agosto 2026 e con efficacia dal primo novembre 2026, mira a rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) valorizzando competenze e radicamento. L'integrazione creerà una realtà più solida e capillare, offrendo supporto in accesso al credito, garanzie, credito diretto e finanza agevolata. Consoliderà Uni.Co. come punto di riferimento per lo sviluppo produttivo del Centro-Sud Italia, valorizzando la presenza storica e le competenze di Fidimpresa Italia nel Lazio.

Numeri e impatto della nuova entità

Fidimpresa Italia, vigilata dalla Banca d'Italia e di Unindustria, conta 3.639 imprese socie. Patrimonio netto di 10,25 milioni di euro, con un portafoglio garanzie di 63,31 milioni e crediti diretti pari a 5,28 milioni di euro.

Uni.Co., nato nelle Marche nel 2019, è tra i principali Confidi italiani. Post-fusione, la cooperativa conterà su circa 100 mila imprese socie e un patrimonio netto di circa 140 milioni di euro. Con 11 sedi operative in sette regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Sicilia.

Le voci dei protagonisti

Paolo Mariani, direttore generale di Uni.Co., ha dichiarato: “L'operazione ci consentirà di accrescere la nostra capacità di intervento e di mettere a disposizione delle imprese un'offerta ancora più completa”.

Giancarlo Abete, presidente di Findimpresa Italia, ha aggiunto: “Questa operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per il futuro del Confidi, per la tutela delle Piccole e medie imprese e per il sostenimento del territorio che da sempre accompagniamo in sinergia con Unindustria”.

La fusione è cruciale per i Confidi del Centro-Sud, rafforzando il sostegno alle imprese e consolidando la presenza territoriale.