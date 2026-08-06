Le cantine pugliesi affrontano una crisi di sovrapproduzione, con oltre cinque milioni di ettolitri di vino invenduti, inclusi più di tre milioni a marchio IGP e DOP. Questa situazione, confermata dai dati Cantina Italia-Masaf e discussa a Bari il 6 agosto 2026, genera un crollo della redditività e significative ripercussioni economiche e occupazionali per le imprese vitivinicole.

Per mitigare la crisi, si propongono: monitoraggio delle giacenze (distinguendo rossi, bianchi e rosati), blocco vinificazione uva da tavola invenduta, distillazione di crisi per vini specifici e liquidità alle aziende.

A medio e lungo termine: aggiornamento catasto vitivinicolo, sanatoria vigneti non censiti e un piano straordinario per l'irrigazione.

Produzione e giacenze

A gennaio 2026, le cantine pugliesi registravano 7.126.436 ettolitri di vino in giacenza, seconde in Italia. La produzione 2025, circa 11 milioni di ettolitri, è nettamente superiore ai 6,9 milioni del 2023 (dimezzati da peronospora) e agli 8,1 milioni del 2024. Il Primitivo è cresciuto del 15-20%. Le giacenze nazionali erano 60,9 milioni di ettolitri (+5,9%) al 31 gennaio 2026. La produzione pugliese è orientata ai grandi volumi (oltre il 70% IGP e comuni), con i DOC in lenta crescita. La forbice tra capacità produttiva e posizionamento di mercato resta una sfida.

Export e strategie

L'export regionale nel primo semestre 2025 ha raggiunto 114 milioni di euro (+5,7%), trainato da Germania, Svizzera, Albania e Regno Unito, sebbene l'export italiano verso questi ultimi abbia mostrato segni negativi. La Puglia è nona a livello nazionale per valore dell'export vinicolo. Antonello Bruno (Confagricoltura Puglia) evidenzia la necessità di «attenzione e certezze normative» e un «impegno più incisivo dei Consorzi di valorizzazione». La riduzione delle rese per i vini IGP rossi nel 2025 mira a innalzare la qualità e prevenire eccedenze. Bruno ribadisce che la «valorizzazione dell’identità territoriale attraverso i vitigni autoctoni resta la strada maestra» per la competitività.