Wall Street ha aperto la seduta del 17 agosto 2026 con andamenti contrastati, in una giornata cruciale segnata dalla scadenza dei 60 giorni del memorandum siglato a giugno tra Stati Uniti e Iran. Nelle prime battute, l'indice Dow Jones ha registrato un calo dello 0,22%, attestandosi a 53.611,75 punti. Contemporaneamente, il Nasdaq ha segnato un rialzo dello 0,23%, portandosi a 26.790,23 punti. L'indice S&P 500 è risultato poco mosso, con un valore di 7.784,97 punti e una variazione negativa minima dello 0,01%.

Andamento degli indici e fattori di incertezza

L'apertura incerta di Wall Street riflette una situazione di tensione e attesa tra gli operatori di mercato. L'attenzione è focalizzata sia sugli sviluppi legati al memorandum tra USA e Iran, sia sulle oscillazioni dei principali indici azionari. Il Dow Jones Industrial Average ha mostrato una flessione di 174 punti, corrispondente allo 0,3% nelle prime contrattazioni della giornata, evidenziando una certa cautela. Il Nasdaq, invece, è rimasto pressoché stabile, mentre l'S&P 500, pur avendo registrato una lieve perdita, si mantiene vicino ai suoi massimi storici raggiunti nella settimana precedente, suggerendo una resilienza di fondo.

Scenario globale e prezzi del petrolio

Il mercato azionario statunitense si posiziona attualmente vicino ai massimi storici, un trend sostenuto dai risultati positivi delle principali società quotate. Si stima una crescita degli utili per azione intorno al 50% per la primavera rispetto all'anno precedente, un dato che alimenta l'ottimismo. Sul fronte internazionale, l'attenzione rimane alta per gli effetti della guerra con l'Iran, con un impatto significativo sull'andamento dei prezzi del petrolio. Il prezzo del Brent ha registrato un aumento dello 0,7%, raggiungendo gli 89,15 dollari al barile. Questo incremento segue un mese di forti oscillazioni, con quotazioni che hanno spaziato tra 72 e 102 dollari, influenzate dalle aspettative di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la libera circolazione delle petroliere nel Golfo Persico.

Mercato obbligazionario e prospettive economiche

Nel mercato obbligazionario, i rendimenti dei Treasury decennali hanno mostrato un leggero rialzo, attestandosi al 4,70% rispetto al 4,68% di venerdì. Questo movimento è avvenuto in seguito alla pubblicazione di dati sulla crescita manifatturiera nello stato di New York, risultati migliori del previsto. L'incremento dei rendimenti è stato ulteriormente influenzato dall'aumento dei prezzi del petrolio e dalle aspettative su possibili interventi della Federal Reserve sui tassi di interesse. Gli operatori di mercato restano in attesa di ulteriori indicazioni economiche, in particolare per quanto riguarda i dati sull'inflazione e le future decisioni delle autorità monetarie, che potrebbero delineare le prossime mosse della politica economica.