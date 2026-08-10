Wall Street ha aperto la seduta del 10 agosto 2026 con una lieve flessione, riflettendo un clima di incertezza sui mercati globali. A pesare sull'umore degli investitori sono state le persistenti preoccupazioni legate alla riapertura dello Stretto di Hormuz, un crocevia marittimo di cruciale importanza, e il conseguente rialzo delle quotazioni del petrolio.

Nelle primissime battute di contrattazione, i principali indici statunitensi hanno mostrato segnali di debolezza. Il Dow Jones Industrial Average ha registrato una diminuzione dello 0,07%, attestandosi a 53.996,78 punti.

Analogamente, il Nasdaq Composite ha segnato un calo dello 0,06%, scivolando a quota 26.675,25. Anche l'indice più ampio, l'S&P 500, ha mostrato un frazionale ribasso dello 0,02%, posizionandosi a 7.755,87 punti.

Incertezze geopolitiche e impatto sul petrolio

Il contesto internazionale continua a influenzare l'andamento dei mercati, con particolare attenzione all'incertezza che circonda la piena riapertura dello Stretto di Hormuz. Questo passaggio strategico è vitale per il flusso globale di greggio, e le sue dinamiche hanno un impatto diretto sui prezzi del petrolio a livello mondiale.

Le quotazioni del Brent, il riferimento internazionale, hanno evidenziato un aumento significativo, salendo del 2% e raggiungendo gli 85,23 dollari al barile.

Nel corso del mese precedente, il prezzo del Brent aveva mostrato una notevole volatilità, oscillando in un intervallo compreso tra i 72 e i 102 dollari. Tali fluttuazioni erano state alimentate dalle alterne speranze e timori riguardo a possibili accordi tra Stati Uniti e Iran, che avrebbero potuto sbloccare le esportazioni di petrolio dal Medio Oriente e ristabilire la libera circolazione dei tanker.

Prospettive economiche e decisioni della Federal Reserve

Nonostante la leggera flessione odierna, il mercato azionario statunitense si mantiene in prossimità dei suoi massimi storici, sebbene il momentum stia rallentando dopo un periodo di forte rialzo. L'attenzione degli investitori è ora focalizzata sui prossimi dati relativi all'inflazione, attesi nel corso della settimana.

Questi indicatori saranno cruciali per delineare le future strategie della Federal Reserve in merito ai tassi di interesse.

Gli economisti prevedono un possibile rallentamento dell'inflazione, stimando che possa scendere al 3,4% rispetto al 3,5% registrato a giugno. Un tale scenario ridurrebbe la pressione sulla banca centrale per attuare ulteriori rialzi dei tassi. È importante sottolineare che un aumento dei tassi di interesse, pur contribuendo a contenere l'inflazione, tende a rallentare l'economia rendendo più oneroso il costo del denaro per le famiglie e le imprese statunitensi, e può altresì incidere negativamente sui prezzi delle azioni e di altri investimenti.

Andamento dei titoli di stato e mercati internazionali

Sul fronte dei titoli di stato, il rendimento del Treasury decennale statunitense ha mostrato un leggero incremento, attestandosi al 4,67%, in rialzo rispetto al 4,65% della chiusura di venerdì. Questa variazione riflette le aspettative del mercato riguardo alle politiche monetarie future.

A livello internazionale, i mercati azionari hanno presentato un quadro misto. In Europa, gli indici hanno registrato andamenti eterogenei, mentre in Asia si è osservata una maggiore spinta al rialzo. In particolare, il Nikkei 225 del Giappone ha evidenziato un notevole incremento del 2,1%, segnando una delle performance più significative tra i principali indici globali.