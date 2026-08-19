L'offerta pubblica di acquisto (OPA) di Webuild per Trevi-Finanziaria Industriale è stata formalmente depositata presso la Consob. Questo segna il primo passo ufficiale dopo l'annuncio del 29 luglio 2026. L'operazione, che mira all'acquisizione dell'intero capitale di Trevi per 295 milioni di euro e al successivo delisting da Piazza Affari, è stata notificata anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il documento d'offerta sarà pubblicato a esito dell'istruttoria Consob, e Webuild provvederà al tempestivo deposito delle ulteriori istanze necessarie per l'efficacia dell'offerta.

Dettagli economici e obiettivi strategici

L'OPA di Webuild propone un corrispettivo in contanti di 4,50 euro per azione, per una valorizzazione complessiva di circa 295 milioni di euro. Questa offerta supera quella di scambio su Trevi annunciata da Icop il 28 giugno 2026, includendo un premio del +29,8% rispetto al prezzo di chiusura di Trevi del 26 giugno 2026. Il perfezionamento è atteso nel secondo semestre 2026. L'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, ha definito l'offerta un passo concreto verso il nuovo piano strategico. L'obiettivo è integrare competenze strategiche ad alto valore aggiunto da Trevi, rafforzando il controllo sui progetti e la competitività. Salini ha assicurato che Webuild intende preservare e valorizzare l'identità di Trevi come centro di eccellenza italiano.

La posizione del CdA di Trevi e le sinergie previste

Il Consiglio di Amministrazione di Trevi, riunitosi il 5 agosto 2026, ha preso atto dell'OPA volontaria di Webuild su Trevifin, precisando che l'offerta non è stata sollecitata, discussa o concordata. L'offerta di Webuild potrebbe configurarsi come concorrente rispetto a quella di Icop S.p.A. (annunciata il 28 giugno 2026); Trevifin esprimerà il proprio giudizio su entrambe. L'integrazione di Trevi è stimata generare sinergie industriali e commerciali tra 80 e 90 milioni di euro di Ebitda annuo a regime, rendendo l'operazione accrescitiva sull'Ebitda del gruppo per 150-170 milioni di euro. L'OPA è stata accolta positivamente dagli analisti, che ne hanno sottolineato la forte valenza industriale e il potenziale contributo alla crescita della redditività di Webuild.