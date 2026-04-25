Negli ultimi giorni è tornato al centro dell’attenzione un tema che sembrava lontano dalla vita quotidiana: la cittadinanza come protezione giuridica. Una riflessione pubblicata il 23 aprile 2026 su Quotidiano Legale — rivista scientifica dell’Area 12 ANVUR — mette in luce un punto che molti ignorano: la cittadinanza non è solo un’appartenenza, ma uno “status” che può diventare vulnerabile .

E così, mentre il dibattito politico continua a cambiare le regole, cresce il numero di italiani che iniziano a considerare una strada alternativa: la doppia cittadinanza come forma di tutela personale.

Perché proprio adesso?

Secondo l’analisi giuridica, la crisi contemporanea della cittadinanza nasce da tre fattori:

  • globalizzazione e perdita di sovranità degli Stati,

  • instabilità normativa,

  • nuove categorie di cittadini più esposte a incertezze giuridiche.

Il risultato? Molti iniziano a chiedersi se una sola cittadinanza sia sufficiente a garantire stabilità, diritti e continuità.

Le categorie più esposte

Dalla lettura della fonte emergono gruppi che oggi percepiscono maggiore vulnerabilità:

1. Italiani all’estero e discendenti

Sono i primi a temere modifiche retroattive o restrizioni future.

2. Naturalizzati

Chi ha acquisito la cittadinanza in età adulta teme che cambi normativi possano complicare il proprio status.

3. Persone con doppia appartenenza culturale o familiare

Vivono tra due Paesi e cercano stabilità giuridica.

4. Lavoratori autonomi e digitali

Dipendono dalla libertà di movimento e da sistemi legali stabili.

5. Chi ha fragilità personali o condizioni di salute

Per loro, la cittadinanza è anche una forma di protezione sociale e giuridica.

Perché la doppia cittadinanza diventa una “protezione”?

La fonte ricorda che la cittadinanza è uno status giuridico che determina diritti fondamentali. In un contesto di incertezza, avere due sistemi di tutela significa:

  • più stabilità,

  • più diritti,

  • più continuità,

  • più sicurezza in caso di cambi normativi.
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