Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, è giunto a Islamabad nel pomeriggio del 26 aprile 2026, dopo aver effettuato una tappa a Muscat, in Oman. Questa visita, confermata da un funzionario governativo, si inserisce in un contesto di intensi scambi diplomatici focalizzati sulla crisi in Medio Oriente. Il governo pakistano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né fornito dettagli specifici sul programma di Araghchi nella capitale.

Le tappe del viaggio diplomatico

Il giorno precedente, il 25 aprile 2026, Araghchi aveva già visitato Islamabad, dove ha avuto incontri con i vertici politici e militari del Pakistan per discutere della situazione regionale.

Successivamente, il ministro si è recato a Muscat, in Oman, per ulteriori colloqui diplomatici. Il suo ritorno a Islamabad precede la partenza prevista per Mosca, evidenziando una strategia diplomatica che coinvolge attori regionali e internazionali.

Dichiarazioni e il contesto internazionale

Araghchi ha dichiarato di aver condiviso con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e altri alti funzionari la posizione di Teheran su un “quadro operativo per porre fine in modo permanente alla guerra contro l’Iran”. Il ministro ha inoltre espresso una certa cautela, affermando di dover ancora verificare se gli Stati Uniti siano “davvero seri riguardo la diplomazia”. Questi sviluppi si verificano in un periodo in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la cancellazione di una visita pianificata di inviati americani in Pakistan, introducendo ulteriore incertezza nei contatti diplomatici in corso.

Il ruolo del Pakistan per la stabilità regionale

Il Pakistan ha mantenuto attivamente i contatti con tutte le parti coinvolte negli ultimi giorni, con l’obiettivo primario di sostenere il dialogo e prevenire una più ampia escalation regionale. Il viaggio di Araghchi si inserisce, pertanto, in una serie di iniziative diplomatiche volte a promuovere la stabilità e la ricerca di soluzioni condivise nel complesso scenario mediorientale.