La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rivolto un appello ai governi dell'Unione europea affinché gli aiuti contro il caro energia siano mirati. Questo intervento si inserisce nel contesto delle attuali discussioni sulle strategie per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, un fenomeno che sta interessando in modo significativo cittadini e imprese in vari Stati membri.

Richiesta di misure selettive e coordinamento essenziale

Von der Leyen ha sottolineato l'importanza di adottare misure selettive, dirette specificamente verso i soggetti più colpiti dall'aumento dei costi energetici.

Ha dichiarato con chiarezza che "gli aiuti devono essere mirati e temporanei" per garantire un utilizzo efficace e responsabile delle risorse pubbliche e prevenire distorsioni nel mercato interno. La presidente ha inoltre evidenziato la necessità impellente di un coordinamento tra i Paesi membri, fondamentale per evitare frammentazioni nelle risposte nazionali e assicurare una strategia europea coerente.

Il ruolo della Commissione europea per la stabilità energetica

La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen dal 2019, ha il compito di proporre e monitorare le politiche comuni dell'Unione, inclusi gli interventi cruciali in materia di energia. L'istituzione lavora attivamente per promuovere la sicurezza energetica, la sostenibilità e la competitività del mercato unico, coordinando le iniziative degli Stati membriin risposta alle crisi energetiche e alle fluttuazioni dei prezzi che possono destabilizzare l'economia europea.

La Commissione ha più volte invitato i governi nazionali a condividere le buone pratiche e a evitare misure che possano ostacolare la concorrenza o compromettere la solidarietà tra i Paesi dell'Unione. In questo contesto, l'appello di von der Leyen si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare la resilienza energetica dell'Europa, con l'obiettivo di costruire un sistema più robusto e meno vulnerabile agli shock esterni.