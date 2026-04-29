La commissaria europea per il Mercato interno, Henna Virkkunen, ha annunciato che l'applicazione per la verifica dell'età è attualmente in fase di sviluppo. L'annuncio è stato fatto il 29 aprile 2026, durante una conferenza dedicata alla sicurezza online dei minori e alla protezione dei dati personali degli utenti europei.

Virkkunen ha spiegato che l'obiettivo principale dell'app è garantire un accesso più sicuro ai contenuti digitali, in particolare per i minori, e rafforzare la tutela della privacy. L'applicazione consentirà di verificare l'età degli utenti in modo semplice e sicuro, senza la necessità di fornire dati sensibili o documenti d'identità direttamente alle piattaforme online.

"Lavoriamo per una soluzione che metta al centro la protezione dei dati personali e la sicurezza dei più giovani", ha affermato Virkkunen.

Dettagli sullo sviluppo dell'applicazione

La soluzione tecnologica in fase di sviluppo punta a rispondere alle esigenze dei legislatori europei in materia di sicurezza digitale e protezione dei minori. La commissaria ha sottolineato che il progetto coinvolge diversi attori istituzionali e tecnici, con l'obiettivo di creare uno standard europeo per la verifica dell'età che possa essere adottato da tutte le piattaforme digitali operanti nell'Unione Europea. L'applicazione sarà progettata per essere interoperabile e facilmente integrabile nei sistemi esistenti, favorendo così una diffusione capillare e una maggiore efficacia nella prevenzione dell'accesso dei minori a contenuti non adatti.

Il ruolo della Commissione europea nella protezione online

La Commissione europea si occupa di promuovere la sicurezza online e la protezione dei minori attraverso iniziative legislative e programmi specifici. Tra le priorità dell'istituzione vi è la creazione di un ambiente digitale sicuro e inclusivo, in cui i diritti dei minori siano tutelati e i rischi derivanti dall'uso delle tecnologie digitali siano ridotti al minimo. La Commissione lavora in collaborazione con gli Stati membri, le aziende tecnologiche e le organizzazioni della società civile per sviluppare strumenti e regolamenti efficaci, come dimostrato dall'attuale impegno nello sviluppo dell'app per la verifica dell'età.