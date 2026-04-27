In El Salvador è entrato in vigore un controverso pacchetto di riforme penali che introduce la possibilità dell’ergastolo anche per i minorenni, a partire dai dodici anni di età. La misura, fortemente voluta dal presidente Nayib Bukele, si applica a reati gravi quali omicidio – compreso il femminicidio –, stupro e l’appartenenza a bande criminali, queste ultime considerate gruppi terroristici. La nuova legislazione nega esplicitamente il diritto alla libertà condizionale o alla scarcerazione anticipata per i condannati.

Il provvedimento, pubblicato ufficialmente dal governo salvadoregno, si inserisce in un più ampio quadro di politiche restrittive adottate dal 2022.

In quell'anno fu dichiarato lo stato di emergenza costituzionale, una misura che da allora è stata prorogata per ben 49 volte consecutive. Questa politica ha portato all’arresto di oltre 91.500 persone, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, organizzazioni per i diritti umani denunciano almeno 500 decessi nelle carceri nello stesso periodo.

Le critiche delle organizzazioni internazionali

Le nuove norme hanno suscitato immediate e ferme critiche da parte di organismi internazionali e organizzazioni non governative. La Commissione Interamericana per i Diritti Umani (Cidh) ha dichiarato che l’imposizione dell’ergastolo a bambini e adolescenti è «incompatibile con la giurisprudenza interamericana, in quanto sproporzionata rispetto all’obiettivo della riabilitazione».

Sulla stessa linea, Human Rights Watch (Hrw) ha affermato che la riforma «contraddice gli standard internazionali, poiché le pene per i minori dovrebbero essere sostanzialmente più brevi e offrire reali opportunità di riabilitazione».

Anche l’Unicef e il Comitato sui Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite hanno espresso «profonda preoccupazione» per la prospettiva che minori possano essere condannati all’ergastolo. Hanno sottolineato come tali misure possano avere gravi conseguenze a lungo termine sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Secondo l’Unicef, «l’imposizione di pene detentive a vita e di misure di detenzione eccessivamente lunghe a bambini e adolescenti costituisce una contraddizione con gli standard sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia».

Il contesto normativo e lo stato di eccezione

La riforma è stata approvata come emendamento costituzionale dall’Assemblea Legislativa, un organo controllato in larga parte dal partito Nuevas Ideas del presidente Bukele. Questo pacchetto legislativo si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata e alle bande, che ha comportato la sospensione di alcune libertà civili e un significativo aumento dei poteri di polizia ed esercito.

Durante il periodo di stato di emergenza, oltre 90.000 persone sono state incarcerate, una cifra che rappresenta circa l’1,9% della popolazione nazionale. È stato segnalato che alcuni detenuti sono stati trattenuti senza capi d’accusa, mentre altri sono stati sottoposti a processi di massa, una pratica autorizzata nel 2023 per consentire il giudizio contemporaneo di centinaia di imputati.

Sebbene le nuove disposizioni prevedano la possibilità di revisione periodica della pena e il rilascio sotto supervisione, la sospensione di alcune tutele legali per i minori rimane uno degli aspetti più contestati del provvedimento.