Il movimento Fatah ha annunciato una "schiacciante vittoria" alle elezioni comunali tenutesi in Cisgiordania e nella città di Deir El‑Balah a Gaza. I risultati preliminari, dichiarati il 26 aprile 2026, indicano un successo per le sue liste elettorali, denominate ‘Resilienza e Generosità’, nonostante lo spoglio delle schede sia ancora in corso. Fatah sostiene di aver ottenuto la maggioranza in numerosi consigli locali chiave della Cisgiordania, tra cui Hebron, Tulkarm, Salfit, Al‑Bireh e Jenin. In quest'ultima città, l'Autorità Palestinese era stata in precedenza accusata di aver perso il controllo a favore della Jihad Islamica Palestinese.

A Deir El‑Balah, dove il voto si è svolto per la prima volta dal 2006, il successo di Fatah è stato più contenuto. Secondo Samer Sinijlawi, portavoce della lista ‘Deir El‑Balah ci unisce’, due liste affiliate all'Autorità Palestinese hanno conquistato otto seggi, mentre sette seggi sono andati a due liste di opposizione a Fatah. Queste ultime sono considerate vicine a Mohammad Dahlan, rivale di Abu Mazen e fondatore dell'ala riformista di Fatah. È stato inoltre riferito che Fatah avrebbe formato 197 consigli comunali e di villaggio per consenso, in coordinamento con le fazioni nazionali.

Affluenza e Vittorie Non Contestate

La Commissione Elettorale Centrale, con sede a Ramallah, ha comunicato un'affluenza complessiva alle urne del 53,44%.

A Deir El‑Balah, su circa 70.000 elettori ammessi, l'affluenza si è attestata al 22,7%. Il 5% delle schede è stato dichiarato nullo, con l'1% di schede bianche. In diverse città della Cisgiordania, tra cui Nablus e Ramallah, si è presentata una sola lista, garantendo la vittoria automatica senza necessità di voto. Complessivamente, 197 enti locali sono stati assegnati tramite elezioni non contestate.

La maggior parte dei vincitori nelle elezioni della Cisgiordania sono sostenitori del presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas. Le elezioni sono state presentate come un adempimento della promessa di Abbas di fare del 2026 "l'anno della democrazia palestinese".

Esclusione di Hamas e Contesto Politico

Hamas e altri partiti sono stati esclusi dalle elezioni, poiché la partecipazione imponeva il riconoscimento di Israele, il sostegno alla soluzione dei due Stati e l'accettazione del programma dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nonostante l'esclusione, a Gaza molti candidati erano comunque considerati vicini a Hamas, e forze di polizia del movimento hanno presidiato i seggi elettorali. I risultati preliminari a Deir El-Balah hanno visto la lista ‘Deir el‑Balah ci unisce’ ottenere due dei quindici seggi, mentre la lista sostenuta da Fatah e dall'Autorità Palestinese ne ha conquistati sei. I restanti seggi sono stati assegnati a gruppi locali non affiliati ai principali schieramenti.

Il primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa, ha sottolineato l'importanza di queste elezioni locali, definite "un primo passo su un percorso nazionale più inclusivo". Ha evidenziato come il loro svolgimento, in un momento di "condizioni complesse ed eccezionali", sia fondamentale per consolidare la vita democratica e rafforzare le istituzioni nazionali.