Il movimento Fatah ha annunciato una "vittoria schiacciante" nelle elezioni comunali del 2026, con risultati preliminari che indicano il successo delle sue liste elettorali, denominate “Resilienza e Generosità”, sia in Cisgiordania che nella città di Deir El-Balah, nella Striscia di Gaza. Lo spoglio dei voti è ancora in corso, ma le dichiarazioni del 26 aprile 2026 evidenziano una netta affermazione in numerosi consigli locali. Tra le città dove Fatah ha rivendicato la maggioranza figurano Hebron, Tulkarm, Salfit, Al-Bireh e Jenin. Quest'ultima, situata nella Cisgiordania settentrionale, aveva visto in passato l'Autorità Palestinese accusata di aver perso il controllo a favore dell'organizzazione Jihad Islamica Palestinese, alleata di Hamas.

I risultati e l'affluenza al voto

A Deir El-Balah, città della Striscia di Gaza dove si è votato per la prima volta dal 2006, il quadro è apparso più equilibrato. Samer Sinijlawi, portavoce della lista “Deir El-Balah ci unisce”, ha riferito che due liste affiliate all'Autorità Palestinese hanno ottenuto 8 seggi, mentre due liste di opposizione a Fatah si sono aggiudicate 7 seggi. La Commissione Elettorale Centrale, con sede a Ramallah, ha comunicato un'affluenza complessiva di circa il 53,44% in Cisgiordania. A Deir El-Balah, su circa 70.000 aventi diritto, la partecipazione al voto è stata del 22,7%, con il 5% delle schede risultate nulle e l'1% bianche.

Il contesto politico e i consigli formati

Fatah ha dichiarato di aver formato 197 consigli comunali e di villaggio per consenso, in coordinamento con le fazioni nazionali. Un dato significativo riguarda diverse città della Cisgiordania, tra cui Nablus e Ramallah, dove è stata presentata un'unica lista di candidati, rendendo le elezioni di fatto non contestate. Rami Hamdallah, capo della Commissione Elettorale Centrale, ha confermato che 197 enti locali sono stati assegnati senza competizione. Le liste di opposizione a Fatah nella campagna elettorale di Deir El-Balah sono considerate vicine a Mohammad Dahlan, acerrimo rivale di Abu Mazen e fondatore dell'ala riformista di Fatah. Sebbene Hamas non abbia potuto partecipare ufficialmente alle elezioni – a causa dei requisiti che prevedevano il riconoscimento di Israele e l'adesione al programma dell'OLP – fonti locali hanno indicato che alcuni candidati a Gaza erano comunque allineati con il movimento.

Durante le operazioni di voto, è stata inoltre segnalata la presenza di polizia armata di Hamas presso i seggi.

Le reazioni e le prospettive future

Hazem Qassem, portavoce di Hamas, ha definito lo svolgimento delle elezioni municipali a Deir El-Balah "un passo positivo e importante", esortando all'estensione del voto a tutte le aree di Gaza. Dal canto suo, il Primo Ministro palestinese Mohammad Mustafa ha evidenziato che l'organizzazione di queste elezioni locali, sia in Cisgiordania che in alcune parti di Gaza, rappresenta un primo e vitale passo verso un percorso nazionale più inclusivo, una maggiore resilienza democratica e l'unità nazionale.