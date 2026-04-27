La visita di Stato di re Carlo III a Washington è stata ufficialmente confermata, nonostante il recente attacco avvenuto la sera precedente durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. L'annuncio è giunto il 26 aprile 2026, quando l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dissipato ogni dubbio in un'intervista a Fox News riguardo a possibili modifiche ai piani a seguito della sparatoria.

Trump ha ribadito la sua ferma intenzione: "Ci sono molti piccoli punti in ballo. Carlo III verrà, è un grand’uomo e non vedo l’ora di incontrarlo".

Questo impegno reale, programmato da tempo, si svolgerà regolarmente nei prossimi giorni nella capitale statunitense, come inizialmente previsto.

La conferma da Buckingham Palace

Anche Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, confermando che la visita di Stato negli Stati Uniti procederà senza alterazioni. La decisione è maturata dopo approfondite consultazioni tra le autorità dei due Paesi. Un portavoce del palazzo ha specificato: "A seguito di discussioni su entrambe le sponde dell'Atlantico durante la giornata, e seguendo il consiglio del Governo, possiamo confermare che la visita di Stato delle Loro Maestà procederà come previsto".

Il portavoce ha inoltre evidenziato che re Carlo è stato costantemente aggiornato sugli sviluppi e ha espresso un sincero sollievo per l'incolumità di Trump e della first lady durante l'incidente alla Casa Bianca.

Dichiarazioni e programma della visita

Nell'intervista a Fox News, Donald Trump ha espresso grande stima per il sovrano britannico, definendolo "un grand’uomo" e ribadendo: "non vedo l’ora di incontrarlo". Ha anche elogiato la notevole resilienza di re Carlo nell'affrontare le sue recenti condizioni di salute. La visita di Stato prevede una serie di incontri ufficiali tra le delegazioni dei due Paesi e si svolgerà a Washington, D.C., secondo il calendario stabilito.

L'attacco avvenuto durante la cena dei corrispondenti aveva comprensibilmente sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull'opportunità di mantenere gli impegni diplomatici. Tuttavia, sia le autorità statunitensi sia la Casa Reale britannica hanno congiuntamente riaffermato la volontà di portare avanti la visita, assicurando che tutte le necessarie misure di sicurezza saranno rigorosamente rispettate.