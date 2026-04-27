L'arcivescovo Giancarlo Dellagiovanna è stato ufficialmente designato da papa Leone XIV come nuovo nunzio apostolico in El Salvador, assumendo l'importante incarico precedentemente ricoperto da Luigi Roberto Cona. La notizia della sua nomina è stata accolta con profonda gratitudine e gioia dallo stesso Dellagiovanna, il quale ha prontamente inviato un messaggio di saluto alla popolazione salvadoregna. Nel suo comunicato, il prelato ha espresso un sentito ringraziamento al pontefice per la fiducia accordatagli e per la significativa missione affidatagli, manifestando fin da subito una sincera vicinanza alla nazione centroamericana.

Il messaggio di Dellagiovanna e il ruolo del nunzio

Nel suo primo messaggio alla nazione, il nuovo rappresentante pontificio ha rivolto un appello alla comunità, chiedendo il sostegno in preghiera di sacerdoti, religiosi e di tutti i cittadini salvadoregni. Dellagiovanna ha chiarito che il suo compito primario sarà quello di fungere da ponte tra la Chiesa locale e la Santa Sede, portando a Roma le necessità locali e le istanze della comunità cattolica. Ha inoltre enfatizzato il ruolo cruciale del nunzio apostolico come strumento essenziale di comunione e unità, volto a rafforzare i legami e il dialogo tra il Vaticano e lo Stato di El Salvador. A testimonianza della sua profonda devozione e del suo impegno, l'arcivescovo ha affidato il suo intero mandato alla patrona locale, Nostra Signora della Pace, pronunciando parole significative: "In attesa di arrivare nel Paese, mi faccio eco della profonda devozione a Nostra Signora della Pace e mi pongo sotto il suo manto, promettendole: Tuo sarà sempre El Salvador".

La nunziatura apostolica: funzioni diplomatiche e pastorali

La nunziatura apostolica in El Salvador rappresenta la Santa Sede presso il governo locale, svolgendo un duplice ruolo di natura diplomatica e pastorale. Il nunzio apostolico, in qualità di ambasciatore del Papa, ha il compito di promuovere e mantenere relazioni solide tra il Vaticano e le autorità civili e religiose del Paese. La sede di questa importante rappresentanza si trova nella capitale, San Salvador, e da lì coordina le attività ecclesiastiche a livello nazionale, fungendo da punto di riferimento per il dialogo costante tra la Chiesa cattolica e lo Stato. Questo ruolo è fondamentale per assicurare una presenza attiva e un supporto continuo alle comunità cattoliche locali, garantendo la promozione dei valori cristiani e la cooperazione per il bene comune.

La nomina dell'arcivescovo Dellagiovanna si inserisce, pertanto, nella consolidata tradizione della Santa Sede di consolidare e rafforzare i legami con le diverse comunità locali. Attraverso la presenza di rappresentanti qualificati, la Chiesa cattolica mira a favorire la comunione e la collaborazione tra le istituzioni religiose e civili, contribuendo al benessere spirituale e sociale della nazione. Questa designazione sottolinea l'impegno del Pontefice nel mantenere un dialogo costruttivo e una presenza significativa in tutte le regioni del mondo, promuovendo la pace e l'unità.