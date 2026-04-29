Arriva il primo via libera del Parlamento europeo al rafforzamento della riserva di stabilità del mercato del carbonio Ets 2, che dal 2028 riguarderà anche i settori dei trasporti e degli edifici.

L’Aula ha approvato la propria posizione in vista dei negoziati con gli Stati membri dell’Ue con 433 voti favorevoli, 120 contrari e 91 astensioni.

Il testo prevede un incremento delle quote di CO2 da immettere sul mercato quando il prezzo supera la soglia dei 45 euro a tonnellata, con l’obiettivo di ridurre la volatilità. Gli eurodeputati chiedono inoltre di anticipare il rilascio delle quote in caso di rialzi improvvisi e di mantenere quelle in eccesso nella riserva anche oltre il 2031, evitando così la loro cancellazione automatica annuale.

Il nuovo meccanismo ETS2 e la stabilizzazione dei prezzi

Il sistema ETS2, la cui entrata in vigore è prevista per il 2027, estenderà il principio del “chi inquina paga” ai settori dei carburanti e del riscaldamento, un principio già applicato ad altri comparti industriali. Il testo approvato dal Parlamento europeo stabilisce che, in caso di un'eccessiva crescita dei prezzi delle quote di emissione, la Commissione europea avrà la facoltà di intervenire immettendo nuove quote sul mercato, con l'obiettivo di calmierare i costi.

Questa misura è stata discussa in aula con l'intento di proteggere sia le famiglie sia le imprese da possibili ripercussioni economiche negative derivanti da improvvisi rincari dei prezzi delle emissioni.

Al contempo, il provvedimento mantiene fermo l'obiettivo primario di riduzione delle emissioni di gas serra, un pilastro fondamentale delle politiche ambientali europee.

Funzionamento e obiettivi del sistema ETS2

L'ETS2 (Emissions Trading System 2) si configura come una delle iniziative chiave dell'Unione Europea per il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi climatici fissati per il 2030 e il 2050. Il sistema si basa su un mercato regolamentato di quote di emissione, che vengono assegnate o acquistate dagli operatori dei settori coinvolti. Questo meccanismo è progettato per limitare progressivamente le emissioni, incentivando attivamente l'adozione di tecnologie più pulite e soluzioni energetiche sostenibili.

La Commissione europea, che detiene la responsabilità dell'attuazione e della gestione del sistema ETS2, sarà incaricata di monitorare costantemente l'andamento dei prezzi. Potrà intervenire con l'immissione di quote aggiuntive qualora si verifichino condizioni di eccessiva volatilità, come previsto dalla normativa approvata in prima lettura dal Parlamento europeo, garantendo così un equilibrio tra obiettivi climatici e stabilità economica.