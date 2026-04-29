La USS Gerald R. Ford, la più recente e avanzata portaerei della Marina degli Stati Uniti, si prepara a lasciare il Medio Oriente per fare ritorno negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Questa decisione segna la conclusione di una missione prolungata, durata circa dieci mesi, che ha rappresentato il dispiegamento più lungo per una portaerei moderna statunitense. La notizia, diffusa il 29 aprile 2026, evidenzia il rientro di una delle tre portaerei americane attualmente presenti nella regione, affiancata dalla USS George H. W. Bush e dalla USS Abraham Lincoln.

Il Rientro della Portaerei e il Contesto Operativo

Attualmente, la USS Gerald R. Ford è posizionata strategicamente nel Mar Rosso. Le sue navi gemelle, la USS Abraham Lincoln e la USS George H. W. Bush, continuano invece le loro operazioni nel Mar Arabico. Tutte e tre le unità navali sono state impiegate attivamente nell'applicazione del blocco marittimo imposto dagli Stati Uniti, volto a contrastare il traffico di petrolio e altre merci provenienti dai porti iraniani. Il rientro della Gerald Ford è atteso con sollievo dai circa 4.500 marinai a bordo, che hanno affrontato un periodo di servizio continuativo di quasi un anno, superando di gran lunga la durata standard delle missioni.

Dettagli del Dispiegamento e Manutenzione Futura

Il dispiegamento della USS Gerald R. Ford è stato eccezionalmente lungo, raggiungendo i 309 giorni di permanenza in mare, un vero e proprio record per una portaerei moderna. La nave, partita dalla base navale di Norfolk il 24 giugno, aveva inizialmente fatto rotta verso l'Europa. Successivamente, in seguito a specifiche direttive dell'amministrazione statunitense, è stata reindirizzata prima nei Caraibi e infine nel Medio Oriente, per supportare le operazioni militari. Durante il suo lungo periodo di servizio, la portaerei ha anche affrontato alcune sfide operative, inclusi danni causati da un incendio scoppiato in una lavanderia, che ha provocato il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio.

Sono stati inoltre segnalati problemi tecnici ricorrenti ai servizi igienici di bordo, che richiederanno interventi. Una volta rientrata negli Stati Uniti, la USS Gerald R. Ford sarà sottoposta a un'approfondita serie di lavori di manutenzione e riparazione per ripristinare pienamente la sua efficienza operativa. Le missioni tipiche delle portaerei statunitensi, infatti, sono solitamente pianificate per una durata di sei o sette mesi, proprio per garantire il rispetto dei rigorosi programmi di manutenzione e prevenire l'usura eccessiva delle imbarcazioni.

La presenza costante della USS Gerald R. Ford e delle altre due portaerei nella regione ha rappresentato un elemento chiave nel quadro delle operazioni militari statunitensi, in un periodo caratterizzato da crescenti tensioni con l'Iran.

Il suo ritorno a casa e la successiva revisione tecnica sono passaggi fondamentali per assicurare che la nave, fiore all'occhiello della flotta, possa mantenere la sua piena capacità operativa in futuro.