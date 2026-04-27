Re Carlo III è giunto negli Stati Uniti, accompagnato dalla regina Camilla, per una visita di Stato di quattro giorni. Il viaggio della coppia reale britannica avviene in un clima di sicurezza rafforzata, una misura precauzionale adottata a seguito del recente tentato attentato contro il presidente Donald Trump, avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

Le autorità hanno predisposto un dispositivo di sicurezza eccezionale per proteggere i reali durante l'intero soggiorno americano. L'ambasciatore del Regno Unito a Washington, sir Christopher Turner, ha infatti assicurato che “tutte le misure di sicurezza adeguate” sono state implementate.

Questa decisione sottolinea l'importanza attribuita alla protezione della monarchia in un contesto internazionale delicato.

Il programma della visita e le tappe principali

Il programma della visita di Stato di Re Carlo III è denso di impegni istituzionali e simbolici. Tra gli appuntamenti di rilievo, il sovrano terrà un discorso al Congresso degli Stati Uniti, un momento significativo che riafferma i legami tra le due nazioni. Seguirà una cena di gala presso la Casa Bianca, un evento che rinsalda i rapporti diplomatici di alto livello.

La coppia reale farà anche tappa a New York, dove è prevista una visita al toccante memoriale dell’11 settembre, un gesto di solidarietà e ricordo. Successivamente, giovedì, il viaggio proseguirà verso il territorio britannico d’oltremare di Bermuda, completando così un tour che unisce impegni ufficiali a momenti di commemorazione.

Sicurezza e diplomazia: il ruolo dell'ambasciata

La necessità di una scorta rafforzata e di misure di sicurezza aggiuntive è stata una diretta conseguenza dello shock generato dal fallito attentato contro il presidente Donald Trump. Le collaborazioni tra le autorità britanniche e statunitensi sono state intensificate per garantire che ogni fase del viaggio si svolga in condizioni di massima protezione.

In questo contesto, l'ambasciatore sir Christopher Turner ha svolto un ruolo cruciale, coordinando gli sforzi e assicurando la logistica necessaria. L'Ambasciata britannica a Washington, fulcro delle relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Stati Uniti, ha gestito l'organizzazione di questa importante visita di Stato, fornendo il supporto indispensabile per il successo e la sicurezza del tour reale.