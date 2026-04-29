"In soli 60 giorni di conflitto" in Medio Oriente, "la nostra spesa per l'import di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro.

Stiamo perdendo quasi 500 milioni al giorno.

La strada da seguire è ovvia: dobbiamo ridurre la nostra eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati e potenziare la nostra produzione interna di energia pulita e a prezzi contenuti".

A dichiararlo è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. "Tutti dobbiamo affrontare una dura realtà: le conseguenze di questo conflitto potrebbero farsi sentire per mesi o addirittura anni", ha sottolineato.

Le ripercussioni economiche del conflitto

Il conflitto in Iran, secondo le analisi della presidente della Commissione europea, sta generando una serie di effetti a catena che interessano molteplici settori economici. Tra questi, spiccano l'energia, i trasporti e il commercio internazionale. Von der Leyen ha spiegato che l'incremento dei costi energetici, unitamente alle difficoltà riscontrate nelle catene di approvvigionamento globali, sta contribuendo in modo determinante ad aumentare il peso finanziario sulle economie europee.

La presidente ha inoltre sottolineato l'importanza di mantenere un'elevata attenzione sulle conseguenze del conflitto, esortando i Paesi membri a rafforzare la collaborazione per affrontare le sfide comuni.

L'obiettivo è sostenere le misure necessarie per contenere gli effetti negativi sull'economia dell'Unione europea e garantire la stabilità.

Il ruolo della Commissione europea

La Commissione europea è l'organo esecutivo centrale dell'Unione europea. Le sue responsabilità includono la proposta di nuove normative, la gestione delle politiche comuni e la supervisione dell'implementazione delle decisioni adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Tra i suoi compiti fondamentali vi sono la promozione degli interessi generali dell'Ue e il coordinamento delle risposte alle crisi internazionali che possono avere un impatto significativo sugli Stati membri.

L'istituzione, guidata da Ursula von der Leyen, si occupa anche della gestione del bilancio comunitario e della definizione delle strategie economiche mirate a garantire la stabilità e la crescita dell'Unione.

In contesti di crisi, come quello attuale, la Commissione svolge un ruolo cruciale nel coordinare le iniziative di risposta e nel fornire supporto agli Stati membri maggiormente colpiti dalle tensioni internazionali, agendo come punto di riferimento per una gestione coesa e strategica.