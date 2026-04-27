La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso la sua ferma solidarietà al presidente statunitense Donald Trump e alla moglie Melania, a seguito di un tentato attentato avvenuto a Washington. L'episodio si è verificato nella serata di sabato 25 aprile 2026, all'esterno della sala ricevimenti del tradizionale gala dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, evento a cui Trump partecipava per la prima volta.

Attraverso un messaggio pubblicato su X, von der Leyen ha dichiarato: “Ho appena parlato con il presidente Donald Trump per esprimere la mia solidarietà a lui e a Melania dopo il tentativo di attentato.

Grazie ai servizi di sicurezza nessuno ha riportato ferite gravi e l'agente di polizia ferito si sta riprendendo. Abbiamo sottolineato che la violenza politica non ha posto nelle nostre democrazie”.

L'attentato e la condanna internazionale

L'attacco è stato perpetrato da un uomo di trentuno anni, identificato come Cole Tomas Allen, il quale ha aperto il fuoco all'esterno dell'area del gala. Fortunatamente, non si sono registrate vittime, sebbene un agente di polizia sia rimasto ferito e sia ora in fase di recupero. L'incidente ha generato una rapida ondata di reazioni a Bruxelles, con i funzionari europei che hanno prontamente manifestato il loro sostegno al presidente statunitense.

Oltre alla presidente von der Leyen, numerosi leader europei hanno condannato l'accaduto.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito l'episodio “inaccettabile”, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato: “Decidiamo a maggioranza, non con le armi”. Anche il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha ribadito su X che “la violenza non è mai la risposta. L’umanità potrà progredire solo attraverso la democrazia, la convivenza e la pace”.

Dal canto suo, il presidente Trump ha categoricamente escluso qualsiasi collegamento tra l'attacco e il conflitto in Medio Oriente, affermando che l'episodio non lo “dissuaderà dal vincere la guerra”.

Il messaggio della Commissione europea

La dichiarazione della presidente von der Leyen riflette i principi fondamentali della Commissione europea, l'organo esecutivo dell'Unione.

La Commissione, che ha il compito di promuovere i valori di democrazia e stato di diritto, ha ribadito con forza l'importanza di questi pilastri, specialmente in contesti di violenza politica. La pronta reazione delle istituzioni europee e dei suoi leader principali evidenzia la cruciale importanza della collaborazione transatlantica e la condanna unanime di ogni forma di violenza politica, considerata incompatibile con i fondamenti delle società democratiche.