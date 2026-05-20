Dura condanna da parte dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, nei confronti del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir. L'episodio scatenante è la diffusione di un video che ritrae gli attivisti della Flotilla, diretti verso Gaza, in condizioni umilianti. Huckabee ha espresso il suo disappunto su X, dichiarando: “La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli.”

Il filmato, pubblicato sull'account X di Ben Gvir e intitolato “Welcome to Israel”, mostra decine di attivisti inginocchiati sul ponte di una nave militare israeliana, con le mani legate dietro la schiena e la fronte a terra.

Mentre l'inno nazionale israeliano risuona, il ministro sventola una bandiera israeliana e incoraggia il personale del centro di detenzione. Nel video, un attivista viene forzatamente spinto a terra dopo aver gridato “free free Palestine”. Tra i detenuti figura anche Saad Edhi, figlio del noto assistente sociale Faisal Edhi e nipote del filantropo Abdul Sattar Edhi.

Reazioni e condanne internazionali

L'incidente ha innescato una serie di condanne a livello internazionale e istituzionale. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato la gestione degli attivisti da parte di Ben Gvir, sottolineando che non rispecchia i valori e le norme di Israele, e ha prontamente ordinato la loro deportazione.

Anche il ministro degli affari esteri israeliano Gideon Saar ha preso le distanze dalle azioni di Ben Gvir, affermando che il ministro “non è il volto di Israele”. A questa critica, Ben Gvir ha risposto con sfida, dichiarando di essere orgoglioso di guidare le operazioni contro i “sostenitori del terrorismo”.

Sul fronte internazionale, il governo italiano ha convocato l'ambasciatore israeliano, esigendo scuse per la “totale mancanza di rispetto” mostrata nel video. Simili condanne e richieste di chiarimenti ufficiali sono giunte da Francia, Spagna e Irlanda, che hanno anch'esse convocato i rispettivi ambasciatori o richiesto spiegazioni. Organizzazioni per i diritti umani, come Adalah, hanno denunciato il trattamento degli attivisti come una “politica criminale di abuso e umiliazione”, mentre Hamas ha definito il filmato una prova di “depravazione morale e sadismo”.

La Flotilla e il contesto del blocco di Gaza

La Global Sumud Flotilla, composta da circa 50 imbarcazioni, era salpata dalla Turchia la settimana precedente, trasportando 430 attivisti provenienti da diversi paesi, tra cui Turchia, Spagna, Indonesia e Irlanda. L'obiettivo della missione era raggiungere Gaza, sotto un blocco israeliano dal 2007. Durante il conflitto in corso, la Striscia ha affrontato gravi carenze di cibo, medicine e altri beni essenziali.

Le autorità israeliane hanno dichiarato che tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi militari israeliane e avrebbero avuto accesso a rappresentanti consolari. Il ministero degli esteri israeliano ha liquidato la missione della flottiglia come una “messa in scena pubblicitaria” al servizio di Hamas.

Già in precedenza, il primo ministro Netanyahu aveva denunciato la flottiglia come una “macchinazione maligna” volta a rompere il blocco di Gaza. Un'altra flottiglia era stata intercettata il mese scorso in acque internazionali al largo della Grecia, con la maggior parte degli attivisti espulsi in Europa; due di essi erano stati portati in Israele, detenuti e successivamente deportati.