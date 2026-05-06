L'ambasciatore russo in Italia, A.V. Paramonov, ha inaugurato il padiglione della Russia alla Biennale di Venezia, cogliendo l'occasione per esprimere dure critiche all'Unione Europea. Attraverso un post pubblicato su Facebook, Paramonov ha denunciato una "ossessione morbosa e irrazionale" dell'UE nel perseguitare la cultura e l'arte russa, applicando sanzioni e "ogni sorta di restrizione".

L'ambasciatore ha poi definito "deplorevole" che la leadership italiana e la Direzione della Biennale siano state trasformate in "bersaglio di inaccettabili e brutali diktat e pressioni" da parte dell'UE.

Ha inoltre accusato i "burocrati grigi e senza volto" europei di aver agito con l'intento di "abbassare la 'cortina di ferro'", ostacolando così qualsiasi scambio culturale e artistico tra i paesi membri dell'UE e la Russia.

Le pressioni europee sul padiglione russo

Le dichiarazioni di Paramonov si inseriscono in un quadro di crescente tensione e di attenta sorveglianza da parte delle istituzioni europee sulla partecipazione russa alla Biennale di Venezia. La Commissione Europea, infatti, ha recentemente inviato una missiva al governo italiano, richiedendo chiarimenti urgenti in merito al rispetto delle sanzioni UE, con particolare riferimento all'allestimento del padiglione russo. L'esecutivo europeo nutre il timore che la presenza di tale padiglione possa generare un "beneficio economico de facto" per l'istituzione culturale veneziana e sospetta la possibile erogazione di servizi alla Federazione Russa senza le necessarie deroghe previste dalla normativa vigente.

La Commissione ha ribadito che l'applicazione delle sanzioni rientra nella responsabilità primaria degli Stati membri, sollecitando al governo italiano una valutazione fattuale e verificabile. In risposta, le autorità italiane hanno comunicato che non sono state riscontrate violazioni della normativa e che la Biennale ha dichiarato di non aver ricevuto fondi o donazioni da entità russe, siano esse pubbliche o private. Nonostante ciò, la Commissione non si è ritenuta soddisfatta, inviando una seconda lettera per richiedere ulteriori dettagli e l'adozione di misure concrete, richiamando specificamente i vincoli imposti dagli articoli 5t e 5n del regolamento sulle sanzioni UE. In particolare, l'UE teme che ogni costo sostenuto dalla Russia per la propria delegazione possa comunque tradursi in un vantaggio per la Biennale, e sospetta la fornitura di servizi come consulenza legale, pubblicità, servizi commerciali e gestione senza specifiche autorizzazioni.

Scadenze imminenti e rischi per la Biennale

Questa complessa situazione ha portato la Commissione Europea a prospettare il blocco di 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale entro il 2028, qualora non vengano fornite garanzie adeguate sul pieno rispetto delle sanzioni. Il governo italiano dispone ora di una settimana per fornire una risposta esaustiva alle richieste dell'UE. Parallelamente, la Biennale ha tempo fino all'11 maggio per presentare la propria difesa all'Europa, al fine di evitare la perdita delle sovvenzioni europee. La questione, di notevole rilevanza, è destinata a essere esaminata direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.