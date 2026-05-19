Le forze armate cinesi hanno addestrato segretamente circa 200 militari russi in Cina alla fine del 2025. Alcuni di questi soldati sono stati successivamente schierati nel conflitto in Ucraina. Le sessioni, focalizzate sull’uso di droni, si sono svolte tra Pechino e Nanchino, come stabilito da un accordo russo-cinese siglato da alti ufficiali il 2 luglio 2025 a Pechino.

L’accordo prevedeva l’addestramento di 200 militari russi presso strutture a Pechino e Nanchino, e contestualmente, la formazione di centinaia di militari cinesi in Russia. Le sessioni segrete si sono concentrate sull’impiego di droni, sulla guerra elettronica, sull’aviazione dell’esercito e sulle operazioni di fanteria corazzata.

Il patto imponeva il divieto di copertura mediatica e la non divulgazione a terzi.

Programmi di addestramento e impiego sul campo

Rapporti interni dell’esercito russo hanno rivelato almeno quattro sessioni di addestramento in Cina. A dicembre 2025, circa 50 militari russi hanno partecipato a un corso a Shijiazhuang, apprendendo l’uso combinato di mortai da 82 mm e droni per l’identificazione degli obiettivi. Un altro programma, a Zhengzhou, si è concentrato sulla difesa aerea, includendo fucili per la guerra elettronica e droni anti-drone. Nello stesso mese, a Yibin, si sono tenute sessioni sull’uso di simulatori di volo e vari tipi di droni FPV. A novembre 2025, la Nanjing University of Military Engineering ha ospitato un corso su tecnologia degli esplosivi, costruzione di mine e bonifica di ordigni inesplosi.

Fotografie mostrano soldati russi in uniforme istruiti da personale cinese.

La partnership strategica tra Pechino e Mosca

La cooperazione militare tra Russia e Cina si è intensificata negli ultimi anni, in particolare dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Le due nazioni hanno proclamato una partnership strategica “senza limiti” e hanno svolto esercitazioni congiunte per ottimizzare la coordinazione delle forze armate. Tale accordo prevede lo scambio di personale per corsi operativi e tattici.

Nonostante la Cina abbia dichiarato la propria neutralità nel conflitto ucraino e si sia presentata come mediatrice tra Kiev e Mosca, l’addestramento di militari russi sul proprio territorio, poi impiegati direttamente nelle operazioni in Ucraina, suggerisce un coinvolgimento più diretto. Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito la sua posizione di "obiettività e imparzialità" nel promuovere i colloqui di pace.