La commissaria Ue alla gestione delle emergenze, Hadja Lahbib, ha rilasciato una dichiarazione incisiva, affermando che "non si tratta di criminali condannati. Sono attivisti che cercano di portare del pane a chi ha fame". Questo commento giunge in seguito alla diffusione di un video, pubblicato dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che mostra gli attivisti della Flotilla trattenuti da Israele. Nel suo messaggio, Lahbib ha enfatizzato che "l’attivismo pacifico e la libertà di riunione sono diritti fondamentali" e che "i civili devono essere protetti.

Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato. Nessuno dovrebbe essere punito per aver difeso l’umanità".

Il video, ampiamente rilanciato, mostra gli attivisti, tra cui cittadini italiani e sudcoreani, costretti a inginocchiarsi in file con le mani legate dietro la schiena, mentre venivano sorvegliati da forze di sicurezza israeliane in quella che appare essere una struttura portuale all'aperto. La Flotilla, composta da circa 430 persone provenienti da 40 paesi e a bordo di 50 imbarcazioni, era salpata dalla Turchia con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari a Gaza. L’intercettazione della flottiglia è avvenuta in acque internazionali, dopodiché è stata condotta in un porto israeliano.

Le reazioni internazionali e il dibattito interno israeliano

La condotta delle autorità israeliane nei confronti degli attivisti ha generato un’ondata di critiche da parte di numerosi governi. Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha definito "inadmissibile" il comportamento del ministro Ben-Gvir, annunciando la convocazione dell’ambasciatore israeliano per richiedere chiarimenti. Anche il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha espresso profonda preoccupazione, mettendo in discussione la base giuridica delle detenzioni e chiedendo se l'azione fosse avvenuta in acque o territori israeliani. Paesi come Francia, Canada, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi hanno a loro volta convocato i diplomatici israeliani per protestare contro il trattamento riservato ai membri della Flotilla.

All'interno del governo israeliano, la posizione di Ben-Gvir ha suscitato forti dissensi. Il ministro degli Esteri Gideon Saar ha criticato il collega, accusandolo di aver vanificato "sforzi professionali e di successo" compiuti da diverse figure. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha difeso il diritto di Israele di intercettare la Flotilla, ma ha precisato che il trattamento degli attivisti nel video "non è in linea con i valori e le norme di Israele", ordinando la loro deportazione nel più breve tempo possibile.

La situazione degli attivisti e il contesto di Gaza

Secondo gli organizzatori della Flotilla, gli attivisti sarebbero stati trasferiti nel carcere di Ketziot, situato nel deserto del Negev, e avrebbero potuto incontrare i loro avvocati solo dopo tale trasferimento.

Il gruppo per i diritti Adalah ha confermato di aver fornito consulenza legale ai detenuti presso il porto di Ashdod. In passato, in situazioni analoghe, gli attivisti intercettati erano stati deportati dopo la detenzione.

La missione della Flotilla mirava a consegnare aiuti umanitari a Gaza, dove la situazione per la popolazione civile rimane estremamente critica. Nonostante un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti sia in vigore da ottobre 2025, le organizzazioni umanitarie continuano a segnalare gravi carenze di beni essenziali. Israele mantiene il blocco navale sulla Striscia di Gaza, sostenendo la sua legittimità secondo il diritto internazionale. Oltre due milioni di persone a Gaza sono sfollate, vivendo in condizioni precarie tra case bombardate e tende improvvisate, mentre Israele controlla oltre il 60% del territorio dal cessate il fuoco.